TV 2 sender thrillerdramaet «Heksejakt» etter nyttår.

Konsekvenser

«Heksejakt» forteller historien om hvordan én enkelt varsling utløser et livsomveltende drama, som får konsekvenser helt opp til det øverste av norsk samfunnsliv.

Ingrid Bolsø Berdal har rollen som økonomisjef i et av landets ledende advokatselskaper.

Når hun får en mistenkelig faktura på bordet, nekter hun å skrive under og tar saken videre til styret.

Det er dette varselet som skal gi store konsekvenser.

– Kanskje kan serien gi utgangspunkt til videre offentlig samtale rundt varsler-problematikk. Serien setter søkelys på maktmekanismer noen kanskje vil kjenne seg igjen i. Historien vil kanskje kunne hjelpe noen til å sette ord på hva de selv står i. Og en sak har alltid mange sider, det synes jeg denne serien reflekterer. Den gir innblikk i mange ulike miljøer, og hvordan de på sine vis forholder seg til konfliktene som etter hvert utspiller seg. Det synes jeg er interessant å se på, sier Berdal til TV 2.

Viktig tema

Siv Rajendram og Anna Bache-Wiig er serieskaperne bak den nye satsingen. De har tidligere stått bak suksesser som «Frikjent».

Bache-Wiig mener handlingen er realistisk og kunne skjedd i Norge i dag.

– Dette er en fiksjonsserie, men det er viktig for oss at det virker troverdig. Derfor har vi gjort masse research i ulike miljøer, og forsøkt å sette oss inn i varslernes situasjon.

Rajendram sier at researchen de gjorde i forkant ga overraskende funn.

– Jeg håper det blir en serie som kan gjøre publikum bevisste på omkostningene og betydningen av varsling. Åpne, demokratiske samfunn er avhengige av at vi kan si fra om urett, men vår research har vist at omkostningene i mange tilfeller er altfor store.

Dramasjefen i TV 2, Christopher Haug, har tidligere sagt at han håper serien vil være et friskt pust.

– Selv om «Heksejakt» er fiksjon, har arbeidet med serien gitt oss et innblikk i et Norge de fleste ikke kjenner. Jeg er sikker på at serien både vil provosere, sjokkere og underholde et seriesultent publikum.

Bache-Wiig sier at det ikke er et mål i seg selv at serien skal provosere.

– Men da vi satt oss inn i varslernes situasjon, så ble vi provosert. Det skinner muligens gjennom i serien. Vi håper at serien vekker engasjement, slik at publikum reflekterer over temaene vi tar opp.

Andre skuespillere som er med i serien, er blant andre Mads Ousdal, Christian Skolmen, Fridtjov Såheim, Gard Eidsvold og Axel Bøyum.