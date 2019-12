Besøker du en bilutstilling i Kina, får du en ganske annen opplevelse enn i Europa.

Her bugner det nemlig av en rekke bilmerker du antagelig ikke hørt så mye om hjemme i Norge.

Vi i Broom har nylig gjestet Guangzhou Auto Show, en av de største bilutstillingene i verden. Blant utallige merker som Chery, BYD, Weltmeister og Trumpchi, er det én kinesisk bilprodusent som skiller seg litt ekstra ut.

Rett og slett fordi modellene er smellvakre å se på. Vi snakker om den relativt nyoppstartede merket Enovate.

Elektrisk premium

De er igjen undermerke til DearCC – en kinesisk bilprodusent, etablert for bare fire år siden.

Så langt har DearCC vært mest kjent for den lille og ganske primitive modellen EV10. Nå ønsker kineserne å trappe opp, og ta steget inn i den elektriske premiumklassen. Dette skal den nye Enovate-merkevaren sørge for.

I løpet av de neste fire årene, skal de rulle ut åtte nye modeller. Målet er å selge 360.000 biler allerede innen 2025.

Enovate skal kun bygge elektriske biler i premiumklassen. Først ut er SUV-en ME7.

Designer fra Porsche

Først ut er premium-SUVen ME7, som allerede er lansert på det asiatiske markedet. Dette er en bil som plasserer seg i samme klasse som Mercedes EQC og Audi E-tron.

Interiøret er smakfullt, men noen detaljer kjennes ikke like bra ut som det beste fra Tyskland.

Vi liker designet godt, og bilen er på mange måter mer spennende å se på enn de to tyske. Når vi får høre hvem som er mannen bak det vellykkede designet, skjønner vi tegningen enda bedre.

Her har Enovate fått kloa i selveste Hakan Saracoglu, mannen som har jobbet for Porsche i mer enn 15 år – hvor han blant annet tegnet 918 Spyder. Nå er han sjefsdesigner hos Enovate.

Selv om ME7 får mye oppmerksomhet i Guangzhou denne dagen, må den se seg slått av den nye konseptbilen ME Sports.

ME7 leveres i to ulike versjoner. Performance-utgaven har firehjulstrekk, 435 hk og klarer 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Rekkevidden er 500 kilometer, målt etter den gamle NEDC-standarden.

Taycan-konkurrent

Dette er en heleklektisk sportsbil, som ved første øyekast ser ut til å ta sikte mot nye Porsche Taycan.

Konseptbilen skal etter planen produseres fra 2021, og det skal ikke stå på ytelsene!

Det er flere detaljer som avslører at en tidligere Porsche-designer har tegnet denne modellen.

0-100 km/t er i mål på rundt tre sekunder. Utover dette er Enovate foreløpig tilbakeholdne med spesifikasjoner på bilen. Men fokuset skal utvilsomt ligge på design, ytelser og premium-faktoren – akkurat det som kjennetegner Taycan, med andre ord.

Ifølge flere kilder, får bilen et 800 volts batterisystem, samt støtte for hele 300 kW ladehastighet. Det sørger for at ladetiden fra 0-80 prosent er i mål på bare 15 minutter.

Dessverre ser det ikke ut til at vi får se denne bilen på norske veier med det første. Her er det asiatiske markedet prioritert, i alle fall i første omgang.

Under kan du se flere bilder fra vårt møte med Enovate:

