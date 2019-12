To feller foreldre går i når barnet deres blir mobbet

Ifølge den svensk-norske psykologen Hedvig Montgomery (51) tar det 20 år før hjernen til et menneske er fullt utviklet og at foreldrene kan si seg ferdig med oppdragelse av barnet.

Før den tid er det mange utfordringer barn kan støte på, som kan være vanskelig for foreldre å håndtere. Som for eksempel hvis barnet deres blir utsatt for mobbing.

Her er det, ifølge Montgomery, mange foreldre som trår feil, selv om hensikten er å støtte barnet.

Dette gjør foreldre feil

Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery (51) har gjennom bokserien Familiemagi hjulpet og opplyst mange familier og foreldre om oppdragelse.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere at barnet blir mobbet. Her er det flere som gjør feil, ifølge psykologen.

– Når du sier «Sånn skal ingen ha det», så vil et barn føle: «Jammen jeg har det jo sånn. Er det noe galt med meg?». En annen feil å si er: «Såpass må du tåle.» For såpass tåler de ikke. Unngå å si det slik, sier Montgomery.

Anerkjent psykolog: Hedvig Mongomery har gjort seg bemerket for sitt forfatterskap om barneoppdragelse. Foto: Marit Solblad / Skavlan

Gi uttrykk for at du ser hva som skjer

Montgomery forteller at det viktigste og beste du kan gjøre for barnet er å heller vise forståelse, og at du ser hva barnet blir utsatt for. Da viser man at offerets følelser ikke er unormale og at det finnes en løsning på problemet.

– Si istedenfor: «Jeg ser hva som skjer, og jeg skal prøve å være her med deg og hjelpe deg gjennom det.», sier hun.

Dytt mobberen i riktig retning

Det er ikke bare foreldre som er sentrale voksenpersoner i et barns liv. Det er derfor minst like viktig at også lærere og andre roller vet hvordan man skal snakke til en mobber eller til offeret.

– Når du som lærer, forelder, som assistent eller trener ser dette, så trenger barnet at du dytter dem i riktig retning. At du sier: «Det der er ikke noe ålreit. Det kjennes vondt for den som ikke får lov til å være med.» Og det skjønner de uten at du trenger å fordømme eller skyve dem bort, sier Montgomery.

Noen aldre er skjørere enn andre

Montgomery husker godt utfordringene som kom med at hun selv og hennes familie var mye på flyttefot. Å bli plassert i nye klasser og nye omgivelser stadig vekk var vanskelig.

Montgomery oppfordrer foreldre til å være særlig obs på barnets ve og vel i slike turbulente perioder. Særlig hvis barnet er i en viss alder.