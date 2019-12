– Både Klopp og van Dijk har noe å ta igjen der før du kan si at de har nådd det nivået

– Jeg tror ikke noen er uslåelige, men de har brakt tilbake «feelgood»-atmosfæren til klubben. Det man ser på banen er en kulminasjon av det som skjer i løpet av uken. Innsatsen, engasjementet og suksess fra folk som jobber for klubben. Og da mener jeg ikke bare i avdelingen for dem som jobber med fotball.

– Det handler ikke om bare en individuell person, og slik har det vært i alle år her. Det er et kollektiv, og alle bør føle seg veldig viktige og bør settes pris på for den jobben du gjør. Du kan ikke være suksessfull om ikke hver eneste avdeling i klubben jobber godt. Og det vi ser på banen reflekteres av dette. Alle er avhengige av hverandre, og slik er det også for manageren, sier Dalglish.

I intervjuet med Alsaker forteller også Dalglish om sine erfaringer fra det berømte «Boot Room» på Anfield, der legendariske Liverpool-trenere opp gjennom årene møttes for å drikke te og legge taktikk, han forteller om et detaljnivå som han mener kan sammenlignes med dagens og han forteller om forskjellen på å lede laget Liverpool og nå være høyere oppe i systemene i klubben.

– Har alltid holdt sammen

Dalglish har også vært sentral i forbindelse med to av Liverpool- og fotballhistoriens mørkeste kapitler, både som spiller under Heysel-ulykken i 1985 og som manager under Hillsoborough-tragedien i 1989.

– Vil du si at disse tragediene, sammen med klubbens triumfer, gjør at Liverpools supportere har en sterkere identitet?

– Gjennom suksess og tragedie har Liverpool-supporterne alltid vært en viktig del av klubben. Om det har vært i tragedie eller triumf, har vi alltid holdt sammen. Det er en stor del av klubben. Så lenge vi står sammen, vil vi forhåpentligvis ikke oppleve flere tragedier, men hvis det kommer, er jeg sikker på at vi vil vise at folkene i og rundt fotballklubben skal være de første som støtter dem slik de støtter oss uke ut og uke inn. Supporterne står skulder til skulder med oss, og det gir oss en bedre sjanse til å oppnå suksess. Du kan se hvordan de nøt det i Madrid. Spillerne delte suksessen med alle og var briljante der. Det er det vi alltid har gjort, sier Dalglish.

Skryter av kollektivet i laget

15 kamper ut i 2019/20-sesongen ser det endelig ut til at Liverpool-supporternes tørst også skal slukkes. 14 seire og en uavgjort er fasiten, og en solid ledelse på åtte poeng til Leicester og elleve poeng til Manchester City er allerede opparbeidet. Dalglish mener det er vanskelig å plukke én favorittspiller blant alle Klopps disipler.

– Det endrer seg fra uke til uke. Den første uken er det Mané, så scorer Mo et par uken etter. Så dukker Andy Robertson opp med en heading. Det er briljant. Det er ikke en enkeltspiller i laget som er viktigere enn noen av de andre. Og det er ingen av dem på banen som tenker det. For meg er det den største fordelen du kan ha, sier den tidligere Liverpool-sjefen.

Han retter også en takk til eiersiden i klubben - Fenway Sports Group - som har støttet manageren i hans lagbygging og investert der det har trengtes.

– Vi mistet Coutinho, og hentet Alisson og Virgil. Jeg elsker «Lille Phil», men det var ikke en dårlig avtale, var det? Det var penger vel anvendt, og det viser hvor støttende FSG er finansielt. Når man får så mye penger for en spiller, ville det vært enkelt for dem å si «vi beholder det, vi gjør det og det», men nei, de sa bare «hva vil du ha?» til Jürgen. Og se hvilke frukter det har båret.

TV 2 informerer: Intervjuet med Dalglish ble spilt inn i forbindelse med Liverpools kamp mot Manchester City i november. Siden den gang har de røde vunnet fire av fire kamper og befestet sin posisjon på toppen av Premier League-tabellen.

