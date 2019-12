Nesten alle nye biler i dag er utstyrt med en eller flere koppholdere. Men en koppholder er ikke bare en koppholder.

Visste du for eksempel at du kan få koppholdere med både kjøling og varme, integrert?

Akkurat det kom vi over i en av høstens testbiler her i Broom, nærmere bestemt den store flerbruksbilen V-klasse.

Her får du ikke bare plass til mange passasjerer og mye bagasje. Du kan også skreddersy bilen med veldig mye utstyr. Blant annet altså koppholdere som hjelper deg med å holde drikken kald – eller kaffen varm – når du ønsker det.

Temperaturen spenner fra 8 til 55 grader. Prisen? I underkant av 3.000 kroner.

Det er kanskje ikke noe så veldig mange har tenkt at de behøver dette. Men det er ett stykk veldig behagelig hverdagsluksus du vil sette pris på når du først har prøvd det.

Blått lys - det betyr at kjølefunksjonen er aktivert.

Har god råd og er kravstore

Og apropos utstyr: De siste årene har vi sett en liten eksplosjon av tilleggsvalg til nye biler.

Her snakker vi overordnet om to kategorier: Sikkerhet og luksus. En god del av dette er standard. Og i tillegg kommer svært mye ekstrautstyr.

Skal du kjøpe helt ny bil i dag, kan du derfor bruke lang tid i å fordype deg i alt som er tilgjengelig. Her er det egentlig bare én ting som setter begrensninger: Hvor mye penger du er villig til å bla opp.

Her er det premiumprodusentene som leder an. Mange av kundene deres har god råd. De er gjerne kravstore, og mange av dem ønsker seg ting som ikke "alle andre" har.

Vi velger mer utstyr

At Mercedes er langt fremme er ikke tilfeldig. Historisk sett er det flaggskipet S-Klasse som har vist hva som er mulig, før utstyret etterhvert har funnet veien til langt mer tilgjengelige modeller. Slik er det ikke nødvendigvis lenger.

Audun Hermansen er PR- og kommunikasjonssjef for Mercedes i Norge.

– Eksisterende kunder kjøper premiumbil fordi de er fornøyd med produktet og setter pris på muligheten til å skreddersy egen bil ned til minste detalj. Nye kunder kommer til av samme grunn, fristet av valgfrihet og eksklusive tilvalg. I 1998 var ventilerte massasjeseter noe du kun fikk i S-Klasse, i dag kan du får dette på minstemann A 180. Dette er bare ett av veldig mange eksempler, forteller Audun Hermansen som er PR- og informasjonssjef hos den norske Mercedes-importøren.

– Velger kunder mer ekstrautstyr nå, enn før?

– Det korte svaret er ja, men det varierer og kommer an på. Tidligere besto vårt utvalg i praksis av noen få motoriseringer av E- og S-Klasse. I dag har vi nærmere 300 varianter i salg, fra kompakte A 180 til den luksuriøse GLS 600 Maybach. Det blir derfor vanskeligere og vanskeligere å snakke om gjennomsnittskunden. Trenden er likevel klar, kryss i ekstrautstyrslisten øker. Årsaken – god norsk økonomi, større modellutvalg og tilsvarende økning av mulige tilvalg, sier Hermansen.

A-klasse er minstemann fra Mercedes. Men også her kan du legge på ekstrautstyr for mange hundre tusen kroner.

"Halv pris" på ekstrautstyr

Bortsett fra elbilene og noen ladbare hybrider, har personbilene som selges i Norge en betydelig avgiftskomponent. Det betyr igjen at vi generelt betaler en god del mer for bilene enn man gjør i mange andre land. Ettersom ekstrautstyrsprisene ikke har blitt belastet de samme avgiftene, er utstyr relativt sett billigere i Norge.

– Et tenkt eksempel er utstyr for 50.000 kroner i en CLA som koster 500.000 kroner. Dette utgjør 10 prosent av totalsummen, mens denne utstyrspakken vil utgjøre 20 prosent på den samme CLA-en i USA. Avgiftsnivået er altså bidragsytende til at man, i et globalt perspektiv, opplever at norske kunder får langt rimeligere ekstrautstyr , sier Hermansen.

Ikke noen vanlig bagasjeromsmatte, nei. Her snakker vi kirsebærtre!

Treverk lagret i ti år

Når listen over ekstrautstyr er lang, kan man også finne utstyr av mer ekstravagant karakter Her er noen eksempler fra Mercedes:

– I CLS Shooting Brake kunne du få bagasjerom dekket av kirsebærtre for den klassiske Riva-looken. Perfekt når du skal ut med yatchen.

Krystaller i frontlyktene.

– S-Klasse Coupé kan bestilles med 47 Swarowski-krystaller i hver av frontlyktene. Her gjelder det å unngå parkeringsbulker i fronten!

– High End Burmester 3D stereo med 24 høyttalere og hver sin forsterkerkanal til 65.000 kroner. Mange har mye bedre lyd i bilen enn hjemme i stua.

– Motordeksel i karbon til S-Klasse.

– First Class baksete med kjølerom og champagneglass i sølv. Da snakker vi kunder som neppe sitter veldig mye bak rattet i bilen sin selv.

Her snakker vi baksete-luksus!

– Designo pin-stripe listverk i GLS 600 Maybach, laget av nøye utvalgt tre som er lagret i minst 10 år. Pris for dette er estimert til rundt 25.000 kroner.

– G-Klasse med håndsydd nappaskinntrukket håndtak i bagasjerommet. Kanskje ikke synlig for så veldig mange andre, men det er ikke alltid poenget her.

– Magic sky Control dimbart panoramatak i S-Klasse.

Tradisjonelt debuterte nytt utstyr i det største modellene, også hos Mercedes. Men slik er det ikke lenger. Denne klassikeren er for øvrig fra 1955.

Hvor mye utstyr kan du få?

Her snakker vi altså luksus og komfort. Men Mercedes er også langt fremme på sikkerhetstutstyr. Noe av det første var sikkerhetskarosseri med deformasjonssoner som ble satt i serieproduksjon i 1953. I 1978 debuterte ABS-bremser i S-klasse. Samme bil fikk verdens første airbag i 1981. Og i 1995 var det klart for elektronisk stabilitetsprogram, ESP i toppmodellen.

Alt dette er i dag utstyr vi tar for gitt, også i de aller billigste bilene på markedet. De sier mye om hvor fort utviklingen har gått og hvor mye mer avanserte bilene har blitt.

– Helt til slutt: Hvor mye utstyr er det mulig å få på en ny bil?

– He he, det er faktisk ikke noe veldig enkelt spørsmål. Det er vanskelig å lage en bil med «mest mulig utstyr», da det kommer an på hva som er ambisjonen. Det kan være alt fra offroad-bruk, via komfort til sportslighet. Men tar vi utgangspunkt i en S 400 d 4Matic, kan du komme opp i ekstrautstyr for 750.000 kroner. Da snakker vi bil som trygt kan kalles godt utstyrt, avslutter Audun Hermansen.

