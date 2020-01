Tror insekter vil erstatte kjøtt

LARVEBRØD: Det ble solgt over 800 brød første uka brødet «Mjølmums» ble lansert i Menybutikker i Oslo-området. Foto: Bakehuset

Det er Larveriet som produserte larver til larvebrødet som ble solgt som et prøveprosjekt på 22 Meny-butikker i Oslo-området i fjor. Brødet, som fikk navnet «Mjølmums», inneholdt omtrent 100 larver.

– Det har vært et stort engasjement. Mange er nysgjerrige på det og synes det er spennende. Andre synes dette er i overkant uvant og tar nok litt avstand fra det, sa produktutviklingssjef i Bakehuset, Amund Skrutvold, til TV 2 i forbindelse med lanseringen.

Fôrer larvene med avfall

Matkontrollen har tatt en nærmere kikk på hvordan man produserer melbille-larver på Larveriet. Inne i fabrikken står det telt med luftfuktere i. Her står det stabler med kasser som larvene bor i.

– Larvene liker å bo tett. De bor i kasser sammen med bæsjen sin og maten sin, sier Marie R. Sagen, sjef for forskning og utvikling ved Invertapro.

HØSTEKLARE: Larvene bor i kasser sammen med avføringen og maten sin. Når de er åtte uker gamle er de klare til å høstes. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

Sagen forklarer hva som gjør at larver er så bærekraftig å ale opp.

– Larvene kan spise ting som kalles for avfall. Dette er ressurser fra matproduksjon som ikke blir utnyttet på en god måte i dag. I tillegg krever larvene lite plass og produksjonen avgir veldig lite drivhusgassutslipp, sier Sagen.

Melbille-larvene får all vannet de trenger gjennom luften og maten. På Larveriet blir de fôret med rester fra frukt og grønnsaksproduksjon, kornproduksjon og bryggeri.

Enklest når man ikke ser larvene

Sagen forteller videre at produksjonen deres avgir svært lite avfall. Larveriet er selvforsynte med larver, og selv avføringen til larvene har et formål.

– Larvebæsjen er et helt finkornet pulver, som faktisk er et veldig godt gjødselsprodukt.

SPISER AVFALL: Noen av larvene får bli til melbiller for videre produksjon. Både larvene og billene bli fôret med det som er søppel for oss mennesker, slik som denne guleroten. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

Larvene høstes når de er åtte uker gamle. De blir sortert og avlives ved å bli fryst. Før de er klare for å bli spist må de tørkes.

Sagen har forståelse for at det å spise hele, tørkede larver som snacks kanskje ikke er det første man gjør når man skal prøvesmake larver.

– Når folk vil prøvesmake for første gang er det greiest at man ikke ser larvene – at de er malt opp til mel, og blandet inn i et annet produkt som for eksempel brød, vafler eller smoothies.

Vil lage larvepasta

Sagen forklarer at når larvene er blandet inn i andre produkter, slik som brød, merker man ikke noe særlig til smaken.

– De smaker litt sånn nøtteaktig, men når de fleste skal smake larver for første gang blir de nesten litt skuffet over at de ikke smaker mer.

Nå fokuserer Larveriet mest på å produsere larver som skal brukes i fôr til hund, katt og oppdrettslaks. Men de har mange planer for hvordan man kan inkludere larver i vårt kosthold i fremtiden.

– Vi er også i samtale med flere om å utvikle forskjellige produkter slik som larvepasta, larveøl og larvesjokolade, sier Sagen.