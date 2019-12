– Røyker heroin i prøverommene

Vekterlederen har jobbet på Gunerius i tre år. Hun sier det er viktig å behandle alle så respektfullt som mulig.

– Jeg kan jo se for meg hvordan det er å være rusmisbruker, å bli jaget overalt, og det er jo ikke noe ok.

TV 2 spør rusmisbrukerne i Brugata om hva de tenker om situasjonen der.

– Det er ute av kontroll. Men rusproblematikken er en sykdom. Det er mye griseri, forsøpling og sprøyter. Det går jo hunder og barn her, sier en mann til TV 2.

Både han og kona hans sier de har et godt inntrykk av vekterne på Gunerius.

– Vekterne er greie, og hvis de må tilkalle politiet, skjønner jeg det godt, for det handler om liv og død her noen ganger, sier hun.

Ressurskrevende for politiet

Tall fra politiet viser at det totalt var 706 anmeldte forhold i Brugata fra 1. januar til 1. desember i år. Av disse var 136 narkotikaovertredelser, 83 anmeldelser for å ha unndratt å etterkomme pålegg fra politiet og 58 tilfeller av ulovlig bevæpning.

Politiet sier til TV 2 at de ikke har ressurser til å være til stede ved Gunerius hele døgnet.

– Politiet har ikke i primæroppgave å jage folk som har det vondt og leit, men vi skal sørge for at de ikke begår straffbare handlinger, sier Tore Soldal, leder enhet sentrum, Oslo politidistrikt.

– De ansatte på Gunerius beskriver dette som en akutt situasjon. Hva skal de gjøre nå?

– De skal fortsette å anmelde, og har vi ressurser, så kommer vi.

– Men skal det være lov å omsette narkotika på åpen gate i Oslo?

– Nei, det er ikke lov og skal ikke være lov, sier Soldal, som også viser til Oslo kommune og sier det er deres ansvar å finne et bedre tilbud til byens rusmisbrukere.

– Det er politiets ansvar å sørge for at folk i byen vår er trygge, og det samarbeider vi godt med dem om, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV).

Han sier kommunen fører en «kunnskapsbasert og fordomsfri politikk», og at de har en god russtrategi. Han viser til at de har bevilget penger til en trygghetspakke, som blant annet skal resultere i flere dialogbaserte vektere på Gunerius.

Vekterlederen etterlyser handling fra politikerne. Politiet sier de opplever å være alene om å håndtere det åpne rusmiljøet i Brugata.

– Det er jo ikke sånn det bør være, sier hun.