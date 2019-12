Filmen Ford vs Ferrari går sin seiersgang på kinoer rundt om i hele verden. Sentral i handlingen er Carroll Shelby – en mann som først livnærte seg ved å kjøre racing, og senere bygde racingbiler og tunet biler for blant andre Ford.

Opp gjennom årene hadde han en rekke ekstreme sportsbiler på samvittigheten. Mange av dem Mustanger.

Shelby døde i 2012, 89 år gammel. Men modellene lever videre. Nå har Ford laget 2020-modellen av Shelby GT500.

Brooms redaksjonssjef har vært og testet den – og han er euforisk. Faktisk i den grad at han for første gang siden tredjeklasse har laget seg en ønskeliste til julenissen. Skjønt, liste og liste. Den har bare ett punkt: Ford Mustang Shelby GT500.

Her du kan du lese litt om hvordan han ble "frelst" – få også med deg videoen nederst i saken:

Råeste – noen gang

Vi er i Los Angeles, der testturen starter på Hotel Continental – midt i sentrum. Nede i kjelleren står et 40-talls av de heftigste Mustangene i verden og venter.

Jeg er med i en gruppe utvalgte journalister fra hele verden, som får en unik mulighet til å teste de nyeste Mustangene. Alt fra Ecoboost-motoren på 2,3-liter, via Mustang Bullitt, Shelby GT350 – og opp til toppmodellen GT500.

Og ikke for å disse de andre modellene, men vi sikter oss raskt inn på sistnevnte. Det er litt av et syn! Her har man ikke holdt tilbake på noe. Og i motsetning til hjemme i Norge, er det omtrent ingen svarte, sølvgrå eller grå biler. Her er fargepaletten godt representert – og det underbygger følelsen av å komme inn i et godtebutikk for voksne.

Det visuelle inntrykket blir imidlertid snart overgått av lyd. I det den første GT500-en starter opp, får vi nesten sjokk. Det ljomer i betongveggene. Man skulle nesten tro at et feilparkert Spitfire jagerfly, du vet det som RAF brukte i andre verdenskrig, nettopp hadde sparket i gang sin V12 Rolls Royce-motor. I USA er det INGEN som bryr seg katta om støynivå, i alle fall. Det kan vi skrive under på.

Norges første Ford Mustang: Denne ville alle kappkjøre med!

Ford har presset en diger turbolader oppi motorrommet. 5,2-literen yter plutselig 760 hk! Det er superbilkrefter ...

Råeste av det råe

GT500-, GT350- og Bullitt-modellene stemmer i en V8-symfoni som kan få hårene til å reise seg på enhver. For en bilentusiast gir det rett og slett en ekstatisk følelse. Det er eksospotter med diameter som et søppelspann – og de brøler og knurrer som en sjalu løve.

Men selv i rabalderet som råder i garasjen, skiller GT500-en seg ut, og det bare akkurat sånn det skal være. Vi står tross alt foran den aller råeste Mustangen som er produsert av Ford for det sivile markedet. Hør bare på dette: 5,2-liters V8-motor som er kompressormatet og yter 760 hk. Smak litt på det: Sjuhundreogseksti hestekrefter. Og hver eneste hingst sendes sendes bakover. Stakkars, stakkars bakhjul!

0-100 km/t er oppgitt til 3,5 sekunder. Og den klarer kvartmila, som er en stor greie her i Trump-land, på under 11 sekunder. En annen øvelse som forteller litt om kapasiteten til denne bilen: 0-100-0 mph (0-160-0 km/t) trenger den bare 10,6 sekunder på (under ideelle forhold, understreker Ford. Vi tipper det i det minste innebærer glovarm asfalt!). Hvis du er usikker på om det siste egentlig er spesielt bra, så kan vi fortelle at GT500 klarer dette raskere enn den originale Bugatti Veyron.

Sånn, da skjønner du at vi snakker om noe helt utenom det vanlig. Selv for en Shelby-modell.

Les mer om Mustang: En av de morsomste nybilene du kan kjøpe

Lyden av muskelbilen er hinsides!

For høye forventninger?

På plass i førersetet er det bulende panseret noe av det første vi legger merke til. Kuppelen er den største på en Mustang noen gang - og dekket av slisser som skal slippe ut varme. Helt sikkert smart, for det er mye varme som skal ut.

Foran er det faktisk dobbelt så store luftinntak som i lillebror Shelby GT350.

Motoren på tomgang vibrerer så hele kroppen merker det. Dette er alvor!

Jeg kommer til å tenke på David Pericak sine ord om denne bilen. Han er noe så kult som direktør for ikon-modellene hos Ford. Det er stillingen sin, det! Om GT500 sier han ganske enkelt:

– It´s the biggest and the baddest Mustang we have ever made.

Det sier ikke så lite.

Er dette Norges råeste kjøreskole-bil?

Nedtur?

Vi kan ikke huske å ha sittet i en bil som gir samme yre forventning til kjøreturen som denne. Alt med GT500 gir oss forventninger. Så høye, faktisk, at det er vanskelig å se hvordan den skal klare å leve opp til dem.

Har Ford rett og slett gått for langt i å bygge opp utseende og lyd, slik at selve opplevelsen er dømt til å bli en nedtur?

Det er et spørsmål som ubønnhørlig sniker seg inn i underbevisstheten, før vi vipper girspaken i D, og ruller ut av parkeringskjelleren.

Bilfabrikken trekker seg ut av Norge

Et feiltrinn kan koste dyrt

To timer senere nærmer vi oss toppen av den smått legendariske kjøreruten Angels Crest, like utenfor bykjernen. En vei som snor seg oppover fjellsidene, og som er breddfull av hårnålssvinger. I bakgrunnen ligger utsikten til LA – og med strålende sol er asfalten både tørr og varm.

Her starter veien. Hvis du noen gang er i LA – anbefaler vi et besøk.

Vi tipper det nærmer seg ganske greit det Ford omtaler som "ideelle forhold". Perfekt for å slippe løs en villhingst som GT500.

Vi har imidlertid fått et par advarsler før avreise. Angels Crest er kjent for å være underholdende å kjøre – men også for å være lunefull. En del av svingene er vanskelig å bedømme, det kan plutselig dukke opp rester av steinras midt i veien – og flere steder mangler det helt autovern! Et lite feiltrinn her, kan koste deg dyrt.

Med andre ord – det er greit å ha en dose respekt i bagasjen når man skal presse en bil med 760 hk oppover de pittoreske veiene.