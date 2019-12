Egersund var stedet belgieren tok sin første og siste proffseier i Tour des Fjords 2018.

Lotto Soudal-rytteren, som senere samme sesong tok sølv i U23-VM i Innsbruck, var sett på som et av sportens største talenter da han krasjet på etappe 3 av Polen rundt i august.

22-åringen døde ikke lenge etterpå av skadene han pådro seg.

– Det betyr mye

– Det var hans første og eneste proffseier, så at Egersund kommune, sammen med noen sponsorer, har gjort dette mulig, synes jeg er veldig flott. Vi er beæret over at vi fikk lov til å være med på å markere det på denne måten. Lambrechts stjerne kommer til å være her i Egersund for evig og alltid. Det betyr mye, sier Roy Hegreberg, som var rittsjef for Tour des Fjords i fjor og nå er leder av Tour of Norway, som slo seg sammen med Tour des Fjords før 2019-sesongen.

Carl Fredrik Hagen, Lambrechts lagkamerat og gode venn i Lotto Soudal, hadde ikke anledning til å være til stede på seremonien, men hadde skrevet en tekst som ble lest høyt til de oppmøtte.

Til stede var dog Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Susanne Andersen.

– Det var en høytidelig seremoni, og det var jo tragisk at han gikk bort på den måten han gjorde. Det er jo fint at Egersund vil hedre han på denne måten. Det kommer litt som et sjokk - han var jo en ung og lovende rytter som egentlig hadde hele livet foran seg. Man får ikke gjort noe med det, men det viser jo hvor skjørt livet er. Det kan jo skje hvem som helst. Det kan skje i trafikken for «vanlige» folk, og det kan skje hos oss proffe, selv om trafikken er sperret under løpene. Normalt sett går det bra, men denne gangen gjorde det ikke det, sier Kristoff til TV 2.

Andersen sier at man som aktiv syklist ikke kan tillate seg å bli redd for potensielle konsekvenser underveis i ritt, men sier at ulykken gikk inn på henne.

– Seremonien var veldig fin, og det er fint at de markerer det. Det er litt uvirkelig hvor skjøre vi er og hva som kan skje. Man våkner opp en dag for å kjøre ritt, og neste dag så er det over... Så jeg blir veldig emosjonell av det, selv om jeg ikke kjente ham personlig. Det var en kollega for meg også.