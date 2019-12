Bystrøm «skuffet» over OL-planer: – Jeg hadde forventet en dialog

– Gitt beskjed om at jeg ønsker Tour de France

Bystrøm vil starte 2020-sesongen allerede i Tour Down Under i januar og «regner med» at klassikerne også står på kalenderen.

– Formen er grei. Jeg har hatt en fin grunntreningsperiode i november. Jeg føler jeg er i rute til sesongen. Nå gjenstår det bare å finpusse på formen før sesongstart, sier han.

– Hvordan ser 2020 ut for deg?

– Jeg får vite mer om to ukers tid, men jeg har gitt beskjed om at jeg ønsker et tilnærmet likt program som i fjor, med klassikere og Tour de France. Så får vi se hva de sier.

Bystrøm og UAE-Team Emirates-laget skal senere i desember på treningssamling i Benidorm, Spania.