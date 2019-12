Derfor bør du sjekke prisene på disse varene ekstra nøye

Det er Meny som har den største prisforskjellen på flest produkter i vår sjekk. Kommunikasjonssjef, Kine Søyland, fra Norgesgruppen som står bak både Meny og Kiwi, sier det trolig er tilfeldig.

– Prisene endrer seg hele tiden. Det er rene er bingoen. Det er en tøff periode med veldig store endring i prisen fra dag til dag, Så jeg tror de prisene dere har sjekket er et øyeblikksbilde, kanskje er det helt annerledes nå, sier Søyland.

Hun skjønner imidlertid at kunder kan reagere på prisforskjellen på de ulike varene, men viser til at produktene har annen form, litt annerledes innhold og ofte annen emballasje enn helårsvaren.

– For eksempel når du ser på seigmenn har de nisselue og andre fasonger, så egentlig det er et litt annet produkt. Samtidig er kanskje den viktigste årsaken at det produktet er vesentlig dyrere i innkjøp inn til oss og dermed sannsynlig også dyrere å produsere. Det forklarer jo sånn sett at de er dyrere ut da.

At noen varer er billigere enn originalvaren forklarer hun med tøff priskonkurranse.

– Særlig blant lavpriskjedene er det om å gjøre å være billigst. Da vil du nok oppleve nå i disse juletider at noen produkter blir veldig presset på pris og dermed faktisk blir billigere enn originalvaren, selv om de kanskje er dyrere i innkjøp inn til oss.

Så de taper dere penger på da?

– Isolert sett er nok ikke de produktene en gullgruve nei, men det er viktig for butikkene å få kunden inn og forhåpentligvis få den til å gjøre hele julehandelen hos seg, og på den måten vinne julekampen.