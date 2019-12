CNN skriver at Theriault fikk jobb som pressesjef i et departement i Sør-Australia med en årslønn på over 1,6 millioner kroner.

Hun var i jobben i over en måned – og tjente over 200.000 kroner – før hun ble avslørt og fikk sparken.

I retten innrømmet Theriault å ha løyet overfor departementet og skrytt på seg utdannelse og erfaring hun ikke hadde.

Hun innrømmet også at hun etter å ha vært på intervju med departementet, utga seg for å være sin egen referanse.

I CV-en hadde hun oppgitt «Ms Best» som referanse.

– Hun ga en glødende tilbakemelding angående dine prestasjoner, men i virkeligheten så var det du som lot som om du var Best, sa dommer Michael Boylan i retten.

Brukte bilde av supermodell

I retten kom det også frem at Theriault brukte et bilde av supermodellen Kate Upton (27) i sin LinkedIn-profil da hun søkte jobber.

Etter at hun fikk jobben i august 2017, ansatte hun sin egen bror, og skaffet ham en lukrativ kontrakt.

– Du svindlet deg til en ansettelse som du fikk utbetalt en høy lønn for, og under hendelsesforløpet kan du ha hatt tilgang til sensitivt materiale, uttalte dommeren.

I avhør har Theriault fortalt at hun angrer dypt på det hun gjorde, og at hun er flau og skammer seg.

I retten kom det også frem at Theriault også tidligere har svindlet seg til to jobber.