Drapet fant sted på Vettre i Asker en søndag ettermiddag i januar 2017.

Da banket de to drapstiltalte, som på denne tiden tilhørte MC-klubben Rock Machine, på døra til en 31 år gammel mann på Vettre i Asker.

31-åringen hadde kort tid i forveien meldt seg ut av klubben, men han nektet å betale utmeldingsgebyret på 2.000 euro.

I en tekstmelding sendt fra fornærmede to dager før drapet, skrev han: «Det skjer aldri til den dagen jeg dør. Dere har bøffa meg, banka meg og slått ut tanna mi (...) Jeg har aldri vært med i noen klubb».

Oppsøkt hjemme

Uenigheten hadde ført til en konflikt der 31-åringen truet og sjikanerte flere av MC-klubbens medlemmer. Dermed valgte flere av medlemmene, i samlet tropp, å oppsøke mannen hjemme hos ham.

Fordi mannen truet med å ringe politiet, forlot MC-medlemmene stedet og dro til en pub i Oslo. Senere på kvelden returnerte de to drapsdømte mennene til mannens bolig.

DRAPSVÅPENET: Den 31 år gamle mannen ble slått i hjel med denne vektmanualen. Foto: Politiet

Inne i leiligheten ble avhopperen slått til døde med en vektmanual. De to drapstiltalte har i retten forklart at 31-åringen angrep først.

Normalstraffen for drap i Norge er 12 års fengsel. Grunnen til at dommen er enda strengere for 30-åringen, er blant annet at han har slått fornærmede minst 16 ganger mot hodet og nakken med manualstangen.



Videre mener lagmannsretten det er skjerpende for straffen at 30-åringen er drept i sitt eget hjem, uten å ha sluppet gjerningsmennene inn i boligen.

Vurderer anke

Samtidig har ikke lagmannsretten funnet en eneste formildende omstendighet som skulle tilsi lavere fengselsstraff.

– Jeg registrerer at lagmannsretten har vurdert bevisene på samme måte som påtalemyndigheten, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari til TV 2.

BESLAGLAGT: Disse MC-vestene ble beslaglagt i forbindelse med saken. En konflikt knyttet til MC-klubben Rock Machine skal ha vært bakgrunnen for konflikten som endte med drap. Foto: Politiet

Begge de to mennene har nektet straffskyld i retten. De erkjenner å ha utsatt mannen for vold, men mener de aldri hadde til hensikt å drepe ham.

Mennenes forsvarere har i retten ment at volden som 31-åringen ble utsatt for, ikke var tilstrekkelig til at han ville ha mistet livet. De mener at førstehjelpen som den første politipatruljen på stedet ga fornærmede, var så feilaktig at han døde av behandlingen.

Den versjonen har ikke dommeren lagt vekt på.

I Asker og Bærum tingrett ble mennene dømt til henholdsvis 14 og 13 års fengsel. De anket begge dommen på stedet.

30-åringens ble forsvart av advokatene Johannes Wegner Mæland og Erling Mehus.

– Vi er naturligvis skuffet over dommen. Lagmannsretten har et annet syn på bevisvurderingen enn oss, og straffutmålingen er ikke endret fra tingrettens dom. I samråd med klienten vil vi vurdere en anke, sier Mehus til TV 2.

Den 35 år gamle mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, har ikke besvart TV 2s henvendelser.