Interessen har vært stor i Norge etter at Volvo tidligere i høst gikk ut med en rekke opplysninger som sin første elbil: XC40 Recharge.

Dette er altså den elektriske utgaven av kompakt-SUVen XC40. Volvo lover rekkevidde på over 400 kilometer, startprisen er på 490.000 kroner.

Men dette er langt fra den eneste elbilen Volvo har på gang. De neste årene skal det komme flere elektriske modeller. En av dem som er først i løypa er etter alt å dømme en mer sporty SUV, som tar utgangspunkt i XC40.

Svenske medier har i høst spekulert i at Volvo skal følge eksempelet fra flere av premium-konkurrentene – og lage en sporty SUV med mer coupeaktige linjer. Rent konkret har det vært snakk om en XC60 Coupe. Men ser vi litt på det øvrige modellutvalget i "Volvo-familien" er det mer sannsynlig at de vil starte med en slik utgave av XC40.

XC40 Recharge er først ut blant elbilene fra Volvo. Den blir ikke alene veldig lenge.

To nye bilmerker

Volvos kinesiske eier Geely har på kort tid etablert to nye søstermerker. Polestar og Lynk & Co heter de og deler mye av teknologien med Volvo. Polestar kommer sågar med elbil rett før Volvo, deres 02 er bygget på samme plattform som XC40 og har mange likheter "under skallet".

Lynk & Co kommer på sin side med en sporty kompakt-SUV kalt 05. Og det ryktes nå at en mer coupe-preget XC40-utgave vil ha en god del til felles med denne.

Erik Trosby er PR- og informasjonssjef for Volvo Cars i Norge. Han bekrefter at merket har flere elbiler på gang:

Polestar 02 er også en søstermodell til Volvo XC40, lanseringen skjer litt før Volvoen.

Volvos eldste modell

– Volvo skal lansere en ny helelektrisk modell hvert år de neste fem årene, og XC40 Recharge i 2020 er starten på den satsingen. I 2025 skal halvparten av det globale nybilsalget komme fra helelektriske biler, mens resten skal være hybridbiler. Her er det mye å glede seg til for norske bilkjøpere. Det kommer helelektriske modeller på både neste generasjon av SPA-plattformen, som 60- og 90-modellene i dag er bygget på, og på CMA-plattformen som XC40 Recharge er bygget på, forteller Trosby.

Den store SUV-en XC90 er i dag Volvos eldste modell. Dette var den første modellen ut fra "nye" Volvo, etter at de ble solgt fra Ford til kinesiske Geely. XC90 ble umiddelbart en stor suksess og la grunnlaget for den store oppturen Volvo har hatt de siste årene.

En helt ny XC90 er neppe veldig langt unna nå, her ligger det i kortene at denne også vil bli elektrisk.

Dagens XC90 har vært en knallsuksess for Volvo. Nå er det ikke veldig lenge til en ny generasjon kommer.

Overveldende respons

– Volvo har tidligere bekreftet at SPA2 blir basen for neste generasjon XC90, på starten av 2020-tallet. SPA2-plattformen vil være klargjort for helelektriske biler og kommer med selvkjørende teknologi. Vi har økt satsingen på elektrifisering med nye langtidsavtaler med batteriprodusentene CATL og LG Chem, noe som skal sikre oss tilgang på batterier det neste tiåret, forteller Trosby.

Først ut i elbiloffensiven er altså den elektriske utgaven av dagens XC40. Her snakker vi kompakt SUV med rekkevidde som så langt er estimert til "over 400 kilometer". Prisen starter på 490.000 kroner.

– Hva kan du si om responsen på XC40 Recharge så langt.

– Den har vært overveldende og mange ser at bilen har rekkevidde og egenskaper som er perfekte for norske forhold. Vi har over 9.000 kunder på interesseliste som Volvo-forhandlerne nå hjelper videre til vi åpner for bestillinger i uke 3 i januar. Vår første elektriske SUV har vært etterlengtet og kommer til å få en knallstart i 2020, avslutter Erik Trosby.

