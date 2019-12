Den totale trafikken (RPK) gikk ned 23 prosent, og kapasiteten (ASK) sank 27 prosent.

– Jeg er godt fornøyd med at vi fortsetter å levere økte enhetsinntekter, høyere fyllingsgrad og bedre punktlighet, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian.

– Den planlagte kapasitetsreduksjonen påvirker tallene positivt, i tråd med strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Også denne måneden har vi justert ruteporteføljen og kapasiteten for den kommende vintersesongen og neste sommer for å sikre at vi er godt posisjonert for å møte etterspørselen, fortsetter han.

Norwegian klarte å fylle flyene bedre i årets november enn i samme måned i fjor. Fyllingsgraden økte 4,2 prosentpoeng til 83 prosent. Punktligheten gikk opp 3,7 prosentpoeng til 86,2 prosent.

(©NTB)