– Kom og hent pakkene dine!

I desember skaper nordmenns økende netthandel et voldsomt press på de ulike butikkene rundt om i landet med Post i Butikk.

Med Black Friday, Cyber Monday og ikke minst julehandel tett opptil hverandre, blir det mange pakker som skal sendes og utleveres på kort tid.

Etter postkaoset julen 2018, har Posten det siste året opprettet over 100 nye utleveringssteder. Se liste over stedene her.

– Trykket var enormt i nettbutikkene på Black Friday, og i forbindelse med bare den ene dagen venter Posten 30 prosent flere pakker enn i fjor, sier pressesjef John Eckhoff i Posten til TV 2.

Doblet postbemanning

En av butikkene som i 2018 fikk merke nordmenns begeistring for handel på nett, er Extra Trondheimsveien i Oslo. Assisterende butikkleder Tobias Nysæter (21) sier de lærte mye av fjorårets kaos.

– Vi hadde veldig mange pakker i fjor, så i år har vi forberedt oss godt. Vi lærte fra fjoråret at vi måtte sette inn ekstravakter og ha flere som bare jobbet med post. Nå har vi fått inn nye rutiner, og har ansatte fra vi åpner til vi stenger som kun fokuserer på å scanne inn pakker, sier Nysæter.

Vanligvis har butikken to morgenvakter og en kveldsvakt med ansvar for post. I ukene før jul har de i år satt inn tre ekstra ansatte med postansvar hver dag.

– Mengden pakker øker hvert år. I år har vi doblet postbemanningen, i tillegg til at alle tar i et ekstra tak for at det skal gå rundt, sier Nysæter.

Ny rekord

Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole Hagen i PostNord forteller om ny rekord i antall kolli som har blitt håndtert i løpet av en dag på de to terminalene i Oslo-området. Den gamle rekorden ble først slått på tirsdag, før rekorden ble slått på ny på onsdag.

– Onsdag håndterte vi rundt 190.000 pakker på Alfaset-terminalen, og rundt 40.000 på Langhus-terminalen. Vi forventer at det blir noe lavere i dagene som kommer, sier Hagen til TV 2.

KØ: Det er lange køer i butikkene for å hente pakker. Noen ganger går køen helt ut på gata. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

Han forteller at de ser en formidabel vekst i netthandelen, og at spesielt Cyber Monday har hatt mer salg enn normalt i år.

– Tidligere har det vært helt kaos i butikkene før jul, men nå går det bedre. Vi har jobbet med å øke kapasiteten i butikkene. Vi har også kjørt en kampanje for å få folk til å hente pakkene sine raskt.

– Dra med en gang

Tobias Nysæter anslår at Extra-butikken i ukene før jul mottar omtrent seks ganger så mange pakker som normalt. Mens de vanligvis mottar to-tre bur med post hver dag, er tallet nå gjerne mellom 12 og 16. I ett bur kan det ligge opp mot 100 pakker.