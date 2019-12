Thomas bytter ut Harald med kona

Våren 2018 hadde «Senkveld med Thomas og Harald» sin siste sending. Nå er Thomas klar med et nytt TV 2-prosjekt, og han bytter ut Harald Rønneberg med ... kona!

Det avslørte paret i denne ukens «Senkveld med Helene og Stian».

I underholdningsprogrammet «Casa Numme» inviterer nemlig Annette Walther Numme (48) og Thomas Numme (49) kjente par på besøk til familiens hus i Spania.

– Dette gleder vi oss til! Vi elsker å ha besøk, og nå skal vi få invitere par vi gjerne vil bli bedre kjent med til casaen i Spania – og hele Norge kan få bli med på turen gjennom skjermen, sier Annette Walther Numme.

Eneste programmet

Hun forteller at folk skal kunne kjenne seg igjen i hverdagslige problemer, både på godt og vondt, i tillegg til å ha en hyggelig stund foran TV-en.

– Dette er feelgood. Vi møter åtte par som alle har hver sin kjærlighetshistorie. Vi håper at de som ser på vil kunne kjenne seg igjen. Det finnes mange programmer om oppussing og matlaging, men dette er det første underholdningsprogrammet om det å leve i et parforhold, sier hun.

Hvilke norske kjendispar som er med i programmet, blir ikke kjent før senere. Men noe kan ekteparet Numme røpe.

– Det er stor spennvidde i både alder, profesjon og hva de står for. Vi møter alt fra samboerparet som nettopp har flyttet sammen til paret som har vært gift i snart 30 år. Her er det noen for alle, sier Thomas.

Lang terapitime

Gjennom gode samtaler og underholdende aktiviteter kommer vi tett på både gjestene og ekteparet Numme.

– Vi tok alle problemstillinger på forhånd. Er det lurt å gjøre noe som dette sammen? Men nå som vi har gjort det må jeg si at det har vært veldig fint, innrømmer Thomas.

Kona er enig.

– Venteprosessen før innspillingen var som en lang terapitime. Vi har kommet mye nærmere hverandre fordi vi har gått ned memory lane. Det har vært godt å grave oss ned i smågjørmen vi har tråkket i, men kommet oss ut av, legger hun til.

– Hvem av dere er sjefen i programmet da?

– Det skal være meg, ler Thomas.

– Jo, men det å snakke om følelser og kjærlighet ligger mer naturlig for meg. Thomas er litt mer sjenert med intime ting, kontrer Annette.

25 år

Thomas og Annette ble kjærester for 25 år siden, er gift og har tre barn sammen.

– Vi har alltid vært rause med hverandre. Vi traff hverandre tidlig i Volda og har ganske like referanserammer. Og så er vi gode kompiser, svarer Thomas på spørsmål om hemmeligheten bak et langvarig forhold.