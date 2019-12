Forrige måned skapte artist og skuespiller Justin Timberlake (38) mange overskrifter etter at han ble avbildet sammen med skuespillerkollega Alisha Wainwright (30).

Timberlake er gift med skuespiller Jessica Biel (37), og de to blir ofte omtalt som et av de mest stødige parene i Hollywood.

Sammen har de sønnen Silas (4).

Bildene som skapte overskrifter ble tatt av paparazzier da Timberlake og Wainwright, som spiller inn filmen «Palmer» sammen, var ute med flere kolleger på baren The Absinthe House i New Orleans.

Måtte støttes ut

Bildene viser Timberlake og Wainwright tett i tett sammen på en balkong, hvor de holder hender og kjæler på hverandre.

BASKETBALL: Justin Timberlake og Jessica Biel ser Los Angeles Lakers spiller mot Denver Nuggets i 2012. Foto: AP

I en video, som blant annet er publisert i The Sun, ser man hvordan en svært beruset Timberlake blir støttet ut av baren av kollegene.

Nå bryter Timberlake tausheten, og beklager overfor kona.

«For noen uker siden mistet jeg en stor del av dømmekraften min, men la meg være tydelig: Det skjedde ingenting mellom meg og skuespillerkollegaen min. Jeg drakk altfor mye den kvelden, og jeg angrer på oppførselen min. Jeg burde ha visst bedre,» skriver han på Instagram.

«Pinlig situasjon»

38-åringen kaller situasjonen «pinlig», og forteller at han ønsker å være den beste ektemannen og faren som han kan være.

TETT I TETT MED TIMBERLAKE: Skuespiller Alisha Wainwright under premieren på «It: Chapter Two» i Regency Village Theatre i Westwood, California. Foto: Joseph Martinez / PictureLux

«Jeg beklager til min fantastiske kone og familie for å ha måttet gå gjennom en så pinlig situasjon, og jeg er fokusert på å være den beste ektemannen og faren jeg kan være. Dette var ikke det. Jeg er utrolig stolt over å jobbe med «Palmer». Ser fram til å fortsette å lage denne filmen og er spent på at folk skal se den,» avslutter han.

Timberlake og Biel har vært sammen siden 2007, og de giftet seg i 2012 under en hemmelig seremoni i Italia. Tre år etter kom sønnen Silas.