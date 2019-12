– Nesten like god med joggesko på beina

Interessen for langrenn i Norge er enorm. På kvinnesiden kommer Therese Johaug trolig til å knuse konkurrentene i flere renn i verdenscupen, mens Johannes Høsflot Klæbo har planer om å vinne verdenscupen sammenlagt på herresiden.

Men allerede nå står flere stortalenter klar til å overta arven etter Norges største stjerner i langrennssirkuset.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad har plukket ut det han mener er de største talentene i langrenn for øyeblikket – både på kvinnesiden og herresiden.

– Det er vel strengt tatt bare løpere på juniorlandslaget som er trukket frem, men det er jo nettopp derfor de er der, poengterer Soleng Skinstad overfor TV 2.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Her er TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstads vurderinger av de største fremtidshåpene i langrenn – født etter 1.1 2000:

Jenter:

Helene Marie Fossesholm (født 2001):

– Eiker-jenta var nest best i junior-VM bak Frida Karlsson, selv om hun er to år yngre enn sin svenske konkurrent. Viste på Beitostølen at hun har tatt nye steg, med to tredjeplasser mot en samlet seniorelite. Får verdenscupdebuten på Lillehammer, men har altså to sesonger igjen i juniorklassen.

Kristin Austgulen Fosnæs (født 2000):

– Fossum-jenta er særlig god på kortere distanser, og viste seg frem allerede i junior-VM i fjor. Der ble det 9. plass på sprint og gull på stafetten. Er inne i siste år som junior, og kan fort ta medalje i vinterens junior-VM om alt klaffer.

Elena Rise Johnsen (født 2000):

– Ble nummer åtte på sprinten i seniorenes åpning på Beitostølen og var jevnt over den beste løperen da juniorene startet sesongen på Gålå i helga. Asker-løperen blir spennende i junior-VM, der hun også representerte Norge i fjor. Rise Johnsen viste seg også frem under NM del to på Lygna i fjor, da hun og to år eldre Hedda Østberg Amundsen yppet seg på teamsprinten.

Hanne Wilberg Rofstad (født 2000):

– Var på pallen i NC senior i fjor, i klassisk sprint, kun slått av daværende landslagsløper Kathrine Harsem. Byåsen IL og Trondheim har med andre ord en spennende løper på gang, som kanskje sikter mot sprinten på VM på hjemmebane i 2025.