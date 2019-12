Nordmannen Børge Ousland og sørafrikanskfødte Mike Horn passerte torsdag det avtalte møtepunktet nord for Svalbard i Arktis, og venter nå på å møte polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo.

– Det har vært en hektisk natt for alle parter. De har stort sett gått gjennom natten alle sammen. Rotmo og Gamme hadde en 12-timersdag og var nødt til å hive inn håndkleet litt tidligere, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2 i 09-tiden torsdag morgen.

Samtidig som Rotmo og Gamme la seg til å sove, bestemte Ousland og Horn seg for å gå videre.

Torsdag morgen er de to teamene rundt åtte kilometer fra hverandre.

– De venter på at de to andre skal våkne og få til et helt unikt møte i Arktis, fortsetter Ebbesen.

Det er 85 dager sist Ousland og Horn så et annet menneske enn hverandre.

– Jeg tror det vil falle en tåre, for det blir helt vilt å treffe dem. Dette er ikke stedet med mye fotgjengere og trafikk.

– Blir en merkedag

De to forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august, og de ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen.

FØLGER MED: Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen følger situasjonen tett. Foto: Alexander Klanderud / TV 2

I løpet av over 80 dager på isen i ekstremt vær har blant annet frostskader og ødelagt utstyr skapt utfordringer for polfarerne.

I tillegg vil de gå tomme for mat fredag. Aleksander Gamme og Bengt Rotmo, som skal møte polfarerne, har derfor med seg forsyninger.

Torsdag ser de lysere på situasjonen.

– Isen hadde bedret seg i løpet av natten og de hadde god fart på slutten. Det er helt tydelig at dette blir en merkedag for dem. De er oppglødde og positive og dette er noe de gleder seg til. Det har aldri før skjedd at to team møtes på den måten der, sier Ebbesen.

Været bekymrer

Aleksander Gamme og Bengt Rotmo ble sendt inn for å møte Ousland og Horn da skipet Lance satte seg fast i isen. Det tidligere forskningsskipet ble sendt til Arktis for å hente ut polfarerne.

Skipet har siden kommet seg løs, og ekspedisjonslederen har flere gode nyheter til Ousland og Horn.

– Når de våkner får de den gledelige nyheten om det unike, lille skipet Lance som har strevet seg opp i isen. De har valgt å gå opp over den råken. De er løs og kommer til å gå opp 10 til 12 kilometer for å møte dem. Så veien tilbake blir enda litt kortere. Akkurat i dag faller veldig mange ting på plass, forklarer Ebbesen torsdag morgen.

Han er imidlertid klar på at dramatikken ikke er over.

– Børge hadde en liten bekymring over at de andre lå og sov. For det er et værsystem på vei inn. Vinden har økt med 2-3 sekundmeter de siste timene, og med økt vind kommer også økt usikkerhet om hva vil skje med isen. Den har vært vanskelig frem til nå, og økt vind er egentlig ikke det vi trenger, sier Ebbesen, som understreker at de heller ikke tar lett på turen tilbake til land.