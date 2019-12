Everton falt til nedrykksplass på tabellen etter 2-5-tapet for Liverpool onsdag. Nå tiltar presset på Everton-manageren med styrke.

– Jeg er ikke den rette personen til å snakke om situasjonen, eller til å ta det direkte med deg (reporter). Spørsmålene kommer etter alle kampene, og du må spørre de rette personene, ikke meg, sier Everton-manager Marco Silva på spørsmål om han forventer å lede laget hjemme mot Everton lørdag.

Portugiseren erkjente imidlertid at han laget må vise seg fra en bedre side på banen og er nødt til å begynne å vinne kamper igjen.

– Han skal ha for at han står rakrygget og svarer på spørsmål. Det er ikke enkelt, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Ifølge The Guardian er David Moyes favoritt til å ta over for Silva.

– Han så ut som en slagen mann

Hangeland tror imidlertid at Everton-ledelsen kan komme til å gjøre endringer etter ydmykelsen for byrivalen på Anfield.

– De sterke mennene, eierne Bill Kenwright og Farhad Moshiri og sportsdirektør Marcel Brands må igjen diskutere om de er rett mann. Han så ut som en ganske slagen mann tidlig i første omgang, og dette er selvfølgelig tungt, sier han.

– Vi har det såkalte «sack race», og Silva er nå favoritten til å få sparken først, fortsetter den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen.

Hangeland mener tabellposisjonen er uakseptabel, spesielt blant fansen.

– Spørsmålet er om de har realistiske ambisjoner når vi ser de andre lagene. Den posisjonen de har kan de ikke leve lenge med, og de har bare bare Norwich og Watford bak seg på tabellen. De har brukt masse penger og har ambisjoner om kanskje å bryte inn i topp fire, i hvert fall topp seks. Så dette går ikke. Marco Silva må være en veldig presset mann, sier Hangeland.

Usikker på Silvas påvirkning

Liverpool-manager Jürgen Klopp gjorde hele fem endringer på laget, og nøkkelspillere som Jordan Henderson, Mohamed Salah og Roberto Firmino startet på benken. Likevel ble Everton utspilt av serielederne fra første spark.

– Det som skjer når Everton ligger der de gjør, er at man vil forenkle, og det har garantert vært snakket om før kampen. Likevel slipper de inn juniormål, og det er enkle bakromspasninger og ganske enkle baklengsmål. Det var helt åpent inn bak forsvaret, og den luken mellom midtstopperne utnyttet selvfølgelig Liverpool bra, sier Hangeland, og fortsetter:

– Denne type opptreden er ikke godt nok. Når de i tillegg er forberedte på dette her, så må de over Marco Silva stille spørsmålet om hans påvirkning på laget virker, eller om de må gjøre noe drastisk. Han har kort tid på å redde jobben. Det blir spennende å se om han er i jobben til neste kamp.

Everton-situasjonen blir ikke enklere av de kommende kampene.

– Det er lett å synes synd på Sivla i den situasjonen. Nå kommer det opp kamper mot Chelsea, Manchester United og Arsenal. Det er ingen enkle kår for Silva. Han kjemper for jobben. Viste laget nok mot Liverpool? Det er jeg litt i tvil om. Det må de sterke mennene i Everton-styret finne ut av, sier Hangeland.