Huawei offentliggjorde søksmålet mot den amerikanske staten torsdag. Det er andre gang i år at teknologigiganten saksøker USA for å hindre selskapet adgang til markedet.

Søksmålet ble varslet ført i en føderal domstol og går ut på at amerikanske telemyndigheters vedtak om å nekte nettverksleverandører å bruke statlige subsidier til å kjøpe utstyr fra Huawei eller den kinesiske konkurrenten ZTF, er urimelig.

Myndighetene i USA har forbudt kjøp og bruk av Huaweis teknologi av frykt for at det kan true rikets sikkerhet. Bakgrunnen er at Huawei som kinesisk selskap er pålagt gi informasjon til sitt eget lands myndigheter.

Huawei har benektet at bruken av deres utstyr utgjør noen sikkerhetsrisiko.

