Manchester United imponerte nok en gang mot det som mange regner for å være ett av de bedre lagene i ligaen da de slo Tottenham 2-1 på Old Trafford onsdag.

Dermed er de røde djevlene fremdeles ubeseiret i samtlige av de seks møtene de de har hatt med lag som av mange var tippet topp-åtte i Premier League denne sesongen.

Lørdag venter det sjuende og tøffeste av dem alle, og forut for bortekampen mot Manchester City er Erik Thorstvedt klar på at han ikke tror den enorme rekken av sterke resultater i toppkampene fortsetter.

– For å si det brutalt, det har jeg ingen tro på. Manchester City er et mye bedre fotballag enn Manchester United. Hvis alle andre faktorer er like, flaks og uflaks, så kommer Manchester City til å vinne den kampen ganske klart, sier TV 2s fotballekspert.

– I utgangspunktet er det klasseforskjell

Solskjær uttalte selv etter kampen mot Tottenham at han gledet seg til møtet med City og Pep Guardiola lørdag, men poengterte også at spanjolen har hatt ansvar for sitt lag over lengre tid og at Solskjærs Manchester United «trenger litt mer tid på å komme inn i den samme modusen som ham». Thorstvedt trekker også frem dette som en faktor inn mot lørdagens batalje.

Manchester United i «toppkampene»: Chelsea (h), 4-0

Wolves (b), 1-1

Leicester (h), 1-0

Arsenal (h), 1-1

Liverpool (h), 1-1

Tottenham (h), 2-1

– Det er for tidlig. De er kommet mye, mye lenger. De har bedre enkeltspillere og samhandlingen er på et helt annet nivå. Det betyr ikke at ikke Manchester United kan vinne, for det kan de. Manchester City har vist at de er sårbare bak. Hvis de får en scoring eller to imot, begynner ting å gå tregt for dem. Så det er muligheter mot dem, det har andre lag vist denne sesongen, men i utgangspunktet er det klasseforskjell på de to lagene, sier Thorstvedt.

Myhre: – Selvfølgelig er det en mulighet

Ekspertkollega Petter Myhre tror heller ikke nødvendigvis at de seks sterkere resultatene og kampene mot Liverpool, Leicester, Chelsea, Wolverhampton, Tottenham og Arsenal er representative for hva som skal skje på Etihad i helgen.

– Det som har vært felles i de kampene er at de har kunnet spille på styrkene sine med kontringsfotball og hurtige spillere framme som kan skape mye én mot én. Det som var et steg i riktig retning mot Tottenham var at de i 1. omgang gikk utpå og dominerte. De lå ikke bare bakpå og lot Tottenham ha ballen og kontret på dem. De eide 1. omgangen, og det var kjempepositivt og noe jeg har savnet, sier Myhre.

Når United nå tar den korte turen gjennom byen til fiendens høyborg, spår Myhre et fullstendig annerledes kampbilde. Som Thorstvedt levner han heller ikke Solskjærs lag enorme muligheter, men minner om tilfeldighetene som kan spille inn i spillet fotball.

– City er et mye bedre fotballag, men i enkeltkamper kan ting skje. Stang inn, stang ut, straffespark, utvisninger. At spesielt Rashford kan komme til å skape trøbbel når Manchester City står ukritisk høyt med forsvarsfireren sin slik at de kan kontre på ham? Selvfølgelig kan de det. Og tar de ledelsen da, så vet vi også at Manchester City har vært stresset og svake når de havner under. Så selvfølgelig er det en mulighet, men på forhånd er ikke den stor, sier Myhre.