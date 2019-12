Solskjær spøkte bort spørsmål om bekymring: – Det grå håret har jeg på grunn av genene fra pappa

Se intervjuet øverst!

Manchester United-Tottenham 2-1

Manchester United vant 2-1 i den meget viktige kampen mot Tottenham onsdag, og dermed blir det pusterom for Ole Gunnar Solskjær inn mot lørdagens Manchester-derby.

Ifølge engelske medier ville nordmannen levd farlig i jobben dersom det hadde blitt to strake tap denne uken, men med onsdagens triumf over gamlesjefen José Mourinho klatrer i stedet de røde djevlene på tabellen.

Solskjær bekrefter overfor TV 2 Sporten at han er avhengig av gode resultater, men spøker bort spørsmål om bekymring for jobben sin.

– Det er klart at det er viktig for guttene, for dem, å føle at dette går rette veien. Vi kan snakke om det hele tiden i «feedbacken» vi gir på møter. Hvis det hadde blitt uavgjort, kunne vi prøvd det i morgen, men det er ikke like lett. Resultater er viktig. Det er klart det er viktig for fansen. Ellers har jeg et godt forhold til eierne, vi snakker, og kommunikasjonen med Ed den går hele tiden.

– Du er ikke bekymret?

– Nei, altså. Det grå håret har jeg på grunn av genene til pappa, gliser Solskjær.

Se hele TV 2s intervju med Solskjær etter onsdagens kamp i videovinduet øverst!

Klar for City og Pep: – Artig å stå på andre siden mot sånne karer

Lørdag er det Manchester City som står på motsatt banehalvdel i sesongens første Manchester-derby, og Solskjær gleder seg til duellen mot naboene. Han bekrefter at seieren over Spurs gir selvtillit, men mener form er mer irrelevant når det kommer til kamper som den kommende.

– Formen er ut av vinduet i en slik kamp. Det skal kriges, og så vet vi at vi møter en Pep som kan finne på ganske mye forskjellig. Han har hatt laget sitt i en del år, han reagerer på det vi gjør, så vi trenger litt mer tid på å komme inn i den samme modusen som ham. Nå har han vært der lenge, og det er et fantastisk godt lag. Det er artig å stå på andre siden og være trener mot sånne karer, sier nordmannen.

Til nå denne sesongen er hans lag det eneste som har tatt poeng fra ligaleder Liverpool, og tillegg har de slått både toer Leicester og firer Chelsea. Tar en med at de nå også har fire poeng mot Tottenham og Arsenal, lagene som i utgangspunktet er spådd å gi topplagene mest kamp om plassene i Europa, er det tydelig at det passer Solskjærs United bra å møte de antatt beste lagene.