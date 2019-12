Se sammendrag i vinduet øverst!

Liverpool-Everton 5-2

Mange hevet øyenbrynene da Jürgen Klopps lagoppstilling mot Everton ble presentert.

Adam Lallana, Xherdan Shaqiri og Divock Origi ble kastet til ulvene.

Til sammen hadde trioen bare startet fire Premier League-kamper denne sesongen.

Reservene gjorde seg på ingen måte bort. Både Shaqiri og Origi scoret – sistnevnte to – og Lallana spilte til en syver på TV 2s spillerbørs.

Jürgen Klopp er svært godt fornøyd med bidragene.

– Vi har ikke sjans til å spille med den samme elleveren hver uke, sier Jürgen Klopp til ESPN Brasil, vel vitende om at laget hans skal spille ni kamper de neste 30 dagene.

– Jeg sa til guttene før kampen at vi gjorde det fordi vi kunne. Det er på grunn av kvaliteten. Det er utrolig høyt nivå på trening når vi spiller elleve mot elleve i korte perioder for å øve på taktiske ting. Det er vårt «b-lag», om du vil. Jeg er alltid glad for at det ikke er dem vi skal spille mot, slår tyskeren fast.

Shaqiri stråler

Liverpools manager forklarer at han ønsket å vise reservene respekt, og føler at de hadde fortjent å få muligheten.

– Jeg er veldig glad for hva de gjorde ut av det. Divock, Shaqiri, Adam – alle spilte utrolig bra, roser Klopp.

Shaqiri startet sin første kamp for sesongen, uansett turnering. Sveitseren har slitt med skader, men har uansett vært langt unna en startplass med Mohamed Salah foran seg i kampen om høyreflanken.

Han er strålende fornøyd med at han fikk sjansen.

– Jeg tror alle fotballspillere er fornøyde når de får spille. Spesielt mot Everton, i et stort derby. Jeg ble veldig glad da jeg fikk vite at jeg skulle spille, sier Shaqiri til BBC.

– Jeg har vært skadet og jobbet hardt med fysioterapeuten på treningsrommet. Jeg føler meg bra, og håper at jeg kan holde meg frisk slik at jeg kan hjelpe laget oftere, slår han fast.

– Ekstra spillere

TV 2s eksperter mener at reservenes bidrag er godt nytt for Klopp i det som blir en svært travel måned.

– Det var fine bidrag fra samtlige vi ikke trodde skulle starte her. Plutselig fikk Klopp noen ekstra spillere her i det enormt tunge desember-programmet. En perfekt kveld for Liverpool, rett og slett, sa Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

– De som kom inn og ikke har spilt så mye tok virkelig vare på sjansen, istemte Jesper Mathisen.

Neste kamp for Premier League-lederen er Bournemouth på lørdag. Den ser du på TV 2 Sport 1, TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 15.30.