Solskjær hyllet comebacket: – Han er en stor leder

Manchester United viste nok en gang at toppnivået er høyt, og vant fortjent 2-1 i den viktige kampen mot Tottenham onsdag.

En av nøkkelfaktorene for de røde djevlenes suksess var Scott McTominay, som var tilbake i midtbaneleddet etter å ha vært ute med skade de siste par kampene.

Etter kampslutt ble skotten også rost av manager Ole Gunnar Solskjær da han fikk spørsmål om hvor viktig McTominays gjeninntreden er for balansen i Manchester United-laget.

– Vi kan ikke skjule det faktum at han er en stor leder utpå her. Han er en fysisk tilstedeværelse som vi ikke har. Han er Manchester-gutt, og det er én ting som betyr noe for ham. Det er å vinne, sier Solskjær til TV 2 etter kampslutt.

22-åringen startet det som kan bli en enorm uke med en meget sterk prestasjon i sitt comeback, og nå håper både Solskjær og Manchester United-fansen at det blir nye ting å juble for til helgen. Lørdag venter byrival Manchester City, mens søndag er det McTominays fødselsdag.

– Fred blir bare bedre og bedre

Det handler imidlertid ikke bare om hva McTominays prestasjoner fører til for hans egen del, og Solskjær er også snar om å trekke fram hans midtbanepartner etter onsdagens seier over Spurs. En annen side ved 22-åringens spill, får nå nemlig det som mange har karakterisert som en flopp i klubben også til å skinne.

LEDER: Scott McTominay gjorde en viktig jobb for Manchester United mot Tottenham onsdag. Foto: Rui Vieira/AP

– Han får også med seg andre. Det gjør at Fred kan spille på en annen måte. Han synes jeg også var ekstremt god i dag. To-tre småfeil, men han blir bare bedre og bedre. Og det har med Scott å gjøre, forklarer nordmannen.

McTominay fikk også skryt av José Mourinho, mannen som mot slutten av 2017/18-sesongen gav skotten pris som «managerens spiller for sesongen», fordi han ikke kom til å vinne noen andre priser på klubbens årlige markering ved sesongslutt i det som skulle vise seg å bli portugiserens siste hele sesong i Manchester.

Kritisk til flere av egne spillere ved Spurs-spillerens drømmemål

Solskjær innrømmer også overfor TV 2 at han syntes det var utrolig at hans lag ikke ledet 3-0 halvveis, og tar seg tid til å gi noen rosende ord i retning tomålsscorer Marcus Rashford.