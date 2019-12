Fredsprisvinneren vil ikke møte pressen i Oslo

Spår valgtap

I november greide imidlertid statsministeren å forene tre av fire etniskbaserte partier i Etiopias regjerende koalisjon EPRDF i et nytt parti med det klingende navnet Velstandspartiet.

Men så langt har tigray-partiet TPLF, som styrte Etiopia i 27 år, vendt tommelen ned.

I mai neste år skal det etter planen holdes valg i Etiopia.

– Hvis valget blir gjennomført, og det er et stort hvis, og hvis det blir et rettferdig valg, et enda større hvis, så kommer Abiy til å tape, spår Tronvoll.