Chelsea-spissen satte inn sitt ellevte ligamål da han sendte blåtrøyene i føringen 1-0 etter 23 minutter. Abraham stanget inn et innlegg fra høyreback Reece James.

Abraham måtte av banen med skade i Chelseas 2-2-kamp borte mot Valencia forrige uke. Han rakk ikke helgens oppgjør mot West Ham som endte med 0-1 for Chelsea.

Trezeguet utlignet for Villa like før pause, men like etter hvilen var Abraham nok en gang sentral. Han la nydelig opp til Mason Mount som med en fantastisk avslutning avgjorde for Chelsea.

Frank Lampards menn er nummer fire i ligaen. De har seks poengs luke ned til laget bak på tabellen. Fram til ligaleder Liverpool er det riktignok fortsatt langt.

Ny sliteseier for Leicester

Leicester har vært sesongens store overraskelse i Premier League. Under ledelsen til Brendan Rodgers er klubben nærmest Liverpool på tabellen. Onsdag sikret de nok en seier hjemme mot tabelljumbo Watford og er dermed tilbake på annenplassen Manchester City fikk låne i cirka 24 timer.

Leicester stanget lenge, men etter en snau time tok de ledelsen. Toppscorer Jamie Vardy var sikker da han fikk muligheten på straffe. James Maddison økte til 2-0 på overtid.

32 år gamle Vardy har scoret 14 ganger denne sesongen og er med det mestscorende i Premier League. Dette var Leicesters sjuende strake seier i ligaen.

Tettey-assist

Southampton har slitt tungt så langt i sesongen, men de siste dagene har de fått en skikkelig opptur. Lørdag vant de 2-1 hjemme over Watford.

Onsdag ble det nok en trepoenger da Norwich ble slått 2-1. Danny Ings og Ryan Bertrand scoret målene for hjemmelaget som dermed klatret bort fra nedrykksplass.

Teemu Pukki reduserte for gjestene etter en strålende assist fra Alexander Tettey, men Norwich ligger sist i Premier League.



Ti strake uten tap

Et annet lag som har hatt en stor opptur i det siste er Wolverhampton. Etter at nesten alt gikk galt de første kampene, står laget nå uten nederlag i ti strake kamper. Onsdag ble det 2-0-seier hjemme mot West Ham. Leander Dendoncker og Patrick Cutrone scoret for hjemmelaget.

West Ham er derimot inne i en dårlig periode og ligger nå litt under midten på tabellen.



