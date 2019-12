En gruppe russiske agenter har brukt de franske alpene som base under operasjoner i Europa, skriver avisen Le Monde.

Avisen skriver at alperegionen ble brukt som base av 15 russiske spioner knyttet til en eliteenhet i Russlands militære etterretning kalt GRU.

Blant operasjonene som agentene anklages for, er nervegiftangrepet mot den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i den britiske byen Salisbury i 2018.

Flyttet rundt i Europa

Le Monde viser til etterforskning utført av etterretningstjenestene i Storbritannia, Sveits, Frankrike og USA.

De har kommet fram til at tolv medlemmer av den såkalte 29155-enheten flyttet rundt i Europa i perioden fra 2014 til 2018.

Alle skal på ett eller annet tidspunkt ha passert gjennom den franske alperegionen Haute-Savoie, som ligger nær grensen til Sveits og Italia. Både Chamonix, Evian og Annemasse ligger i dette området.

Den russiske enheten skal også ha vært aktiv i land som Bulgaria, Moldova og Montenegro.

Liste med 15 navn

Le Monde publiserte onsdag en liste med 15 antatte medlemmer av den russiske enheten. Det er fem flere navn enn hva som tidligere er offentliggjort av medier som Bellingcat og The Insider.

Avisen skriver at noen av agentene kom til Frankrike gjentatte ganger, mens andre nøyde seg med ett eller to besøk.

Blant dem som knyttes til den franske regionen, er Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, dekknavnene til de to GRU-agentene som anklages for å ha utført angrepet mot Skripal.

Ingen materielle spor

Vestlig etterretning har så langt verken funnet våpen eller annet materiell som kan stamme fra agentene. Men oppholdene i Haute-Savoie er blitt bekreftet av steder der de spiste, bodde og også handlet.

– Den mest sannsynlige hypotesen er å anse dette som en bakbase for alle de hemmelige operasjonene som ble utført av enhet 29155 i Europa, sier en fransk etterretningskilde til Le Monde.

Le Mondes artikkel ble publisert etter at Tyskland utviste to russiske diplomater som følge av mistanke om at Russland sto bak drapet på en tidligere tsjetsjensk opprørskommandant med georgisk statsborgerskap i en park i Berlin i august.

