Pølsejubel for Frp-Hoksrud

– Det ble pølse til middag i dag?

– Det gjorde det, dette er godt, sier Bård Hoksrud (Frp).

Etter full pølsestrid på Stortinget onsdag, møter TV 2 Frp-politikeren for et pølsemåltid på julemarkedet i Oslo sentrum.

– Tror du dette er noe du kan få på Stortingets juletrefest?

– Jeg er ikke sikker på om vi får akkurat dette her, men jeg vet at vi kommer til å få valgfrihet og kommer til å få flere alternativer, og det er veldig bra. Valgfrihet er viktig, sier han.

På invitasjonene til Stortingets årlige juletrefest, kom det frem at det skulle serveres kanelsnurrer og kyllingpølser. Det skapte reaksjoner. Christian Tybring-Gjedde (Frp) reagerte på at ikke også svinepølser stod på menyen.

Tybring-Gjedde anklaget Stortinget for «kulturell kapitulasjon», og uttalte blant annet at dersom julen skulle gjøres nøytral, måtte også den muslimske høytiden Eid gjøres nøytral.

Valgfrihet

Bård Hoksrud er enig med sin partikollega i at man bør få lov til å velge hva slags pølse man skal spise på juletrefest.

– Som tidligere landbruksminister er jeg veldig opptatt av valgfriheten og å få mulighet til å få lov å velge. Jeg tror det er viktig at folk får alternativer og derfor er jeg glad for at man nå får den muligheten også på Stortingets julemiddag – akkurat som jeg mener at man bør ha mulighet til det alle andre steder man skal spise julemat.

– Er du glad for at dere nå får svinepølse fordi du er glad i det, eller fordi man har avverget kulturell kapitulasjon?

– Jeg er veldig glad i pølser, litt for glad i pølser. Jeg synes det er bra med mangfold og muligheten til å få spise den pølsa man vil, eller den maten man vil. Valgfrihet er viktig for Fremskrittspartiet og da er det bra at man kan få lov til å velge forskjellige alternativer, sier Hoksrud.

– Hvor viktig er svinepølse for norsk kultur?

– Pølse er viktig for mange fordi det er godt, så ønsker noen å spise kyllingpølse, noen ønsker å spise svinepølse og noen spiser annen type mat, men den valgfriheten synes jeg er viktig, sier han.

PØLSEMIDDAG: Bård Hoksrud møtte TV 2 for et pølsemåltid onsdag kveld. Foto: Christoffer Andreassen, TV 2

Serverer begge deler

Etter at pølsekampen på Stortinget skapte mye engasjement, ble det bestemt at det også skal serveres svinepølser på Stortingets juletrefest.