Jürgen Klopp overrasket stort da han tok ut laget. Stjerner som Mohamed Salah og Roberto Firmino ble hvilt.

Inn kom blant andre Xherdan Shaqiri og Divock Origi.

Om noen stusset før kampen, var det ingen som tvilte etter. Både Shaqiri og Origi scoret, sistnevnte to.

Liverpool vant til slutt 5-2. Dermed ble det satt to klubbrekorder.

Jürgen Klopp ble raskeste Liverpool-manager til 100 ligaseirer. Tyskeren klarte det på 159 kamper, åtte færre enn legenden Kenny Dalglish.

I tillegg er Liverpool ubeseiret i 32 strake kamper i toppdivisjonen, og slo med det rekorden som har stått siden 1988.

Tomålsscorer Origi takker for tilliten.

– Manageren stolte på meg, og jeg prøvde å betale tilbake. Det var en viktig og spesiell kamp. En av våre styrker er å gå på løp i bakrom, og jeg fikk veldig gode pasninger, sier Liverpool-helten overfor BBC, og får ros av Virgil van Dijk:

– Spillerne som kom inn var fantastiske. Det var godt å se. Det er en lang sesong, og vi trenger alle. Divock Origi var fantastisk, roser stopperkjempen.

Vanvittig målfest

I første omgang ble det scoret seks mål på Anfield, noe som også er rekord for et Merseyside-derby. Liverpool åpnet kruttsterkt. Før 17 minutter var spilt, hadde Origi og Shaqiri scoret hvert sitt. Michael Keane reduserte, før Origi var frempå igjen – et fløyelsmykt medtak og en kald avslutning sørget for 3-1.

Deretter var det kampens kanskje største spillers tur. Sadio Mané hadde allerede notert to assist da han plasserte inn 4-1 fra 16 meter. Like før pause fornyet Richarlison Everton-håpet med en stupheading.

Likevel var det ingen tvil: Liverpool ledet komfortabelt, og det fortjent.

– Det går så fort, det går så presist og Everton henger ikke med i det hele tatt, var dommen fra TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Serielederen hadde imidlertid også marginene med seg, mener Brede Hangeland. Han argumenterte for at Trent Alexander-Arnold burde vært utvist for to stemplinger, og at Dominic Calvert-Lewin skulle hatt straffe etter en dytt fra Virgil van Dijk.

– De er heldige der, slo Hangeland fast.

Opprettholder luken

Georginio Wijnaldum rundet av målfesten med en sen scoring i andre omgang. Liverpool opprettholder dermed gapet ned til tittelrivalene.

Leicester er nærmest, åtte poeng bak, mens avstanden til Manchester City er på elleve poeng.

Neste oppgjør for Liverpool er Bournemouth borte førstkommende lørdag.