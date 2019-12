Se intervjuet med Alli øverst!

Manchester United-Tottenham 2-1

– Vi tapte ikke fordi de spilte oss ut. Det handlet om holdning fra start. Vi var ikke sultne nok. Vi var sene på hver andreball, vi vant ikke nok dueller og 50/50-situasjoner. Kanskje det var litt arroganse og at vi var litt i overkant selvsikre. Vi har spilt veldig bra.

Det sa Tottenhams Dele Alli etter kampslutt i 1-2-tapet mot Manchester United onsdag, noe som skapte reaksjoner i TV 2s Premier League-studio.

Det faktum at Spurs-profilen nærmest innrømmet at hans lag hadde begynt å få i overkant stor tro på sine egne ferdigheter bare fordi de under José Mourinho hadde vunnet tre kamper på rad, ble nemlig tema blant ekspertene.

– Det er flaut hvis de klarer å komme dit etter tre kamper med en slik sesong som de har hatt. Hvis det er tilfelle, hadde jeg vært flau. Det skal du ikke gjøre. Så gode har de ikke vært. De har sluppet inn to mål i de tre foregående kampene også. Vi må ikke glemme det. Det virker litt rart synes jeg, sa Petter Myhre.

TV 2s fotballekspert ble møtt av enighet av kollega Erik Thorstvedt, som heller ikke tror at intervjuer faller i god jord hos Allis sjef.

– Jeg tror ikke Mourinho liker at han sier det. Du kan si «okey, spillerne tar ansvar. Vi var ikke gode nok, det er oss det er noe feil med», men på den annen side: Er det noen som har ansvar for at den innstillingen og mentaliteten skal være på plass, så er det manageren, sa Thorstvedt.

– Det reflekterer ikke bra på laget, og det reflekterer ikke bra på manageren

Den tidligere Tottenham-keeperen mener slike kommentarer er noe som bites merke i og som folk vil ta frem igjen i perioder Mourinho har det mer trådt.

– Når han kommer til å havne litt i trøbbel etter hvert, så kommer de til å sitte og skrive «Allerede i fjerde kamp innrømmet Dele Alli at innstillingen i laget ikke var riktig". Jeg tror ikke dette er noe Mourinho synes er en bra ting, og jeg synes at han sannsynligvis kunne ordlagt seg på en litt annen måte. Det reflekterer ikke bra på laget, og det reflekterer ikke bra på manageren, sa TV 2s ekspert.

Alli var også klar på at han og lagkameratene må lære av feilene de gjorde på Old Trafford.

– Du må ha selvtillit og en viss arroganse, men du må bruke det på riktig måte. Vi var slurvete. Du kan ikke være det i slike kamper. Vi må lære fra dette, sa Tottenham-profilen.

