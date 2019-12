Liverpool-Everton 5-2

Onsdagens Merseyside-derby mellom Liverpool og Everton endte med brakseier for vertene som ikke gav seg før det stod 5-2 på måltavlen.

TV 2s fotballekspert Simen-Stamsø Møller har satt spillerbørs etter oppgjøret, og er raus i sin hyllest av Liverpools frontspillere.

– Gjør en av sine aller beste kamper noensinne. Går ofte på gode løp bak Evertons forsvar, og er sikker som banken alene med Pickford ved to anledninger, er dommen overfor tomålsscorer Divock Origi.

– Er i en klasse for seg i 1. omgang. Varter opp med to geniale målgivende pasninger før han sikkert setter inn 4-1 med venstrefoten. Har færre bidrag etter pause, og burde satt 5-2 på en av sine to store sjanser mot slutten. Banens beste, er omtalen av Sadio Mané.

– Griper muligheten til å vise seg fram i sin første seriekamp fra start siden januar. Scoringen hans var fin nok den, men det var alle de fine tekniske detaljene som begeistret mest. Kan bli viktig for Liverpool denne vinteren, er ordene som gis til Xherdan Shaqiri.

