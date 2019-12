På samme dag som Hærens artillerister feirer sin skytshelgen Sankta Barbara, ble Forsvarets nye artillerivogner presentert i Rena leir i Hedmark.

K9-vognene erstatter de gamle M109-vognene, som ble kjøpt for 50 år siden.

Forsvaret har nå kjøpt 24 K9 Thunder artillerivogner, og syv K10 ladevogner, som kan koble seg på selve artillerivognen og lade den helautomatisk.

Kjøretøyene har samme pansring og fremkommelighet. Artillerivognen kan lastes med tolv granater i minuttet uten at noen må forlate kjøretøyene.

Planen er at de skal være operative i 2021.

– Helt ny verden

Hærsjef Eirik Kristoffersen sier til TV 2 at han anser dette som starten på opprustningen av det norske forsvaret.

– Vi får nå en kapasitet som kan skyte mer presist, skyte raskere, som kan bevege seg bedre, og som har potensiale for å utvikle et enda bedre skyts. Det er en helt ny verden for artilleriet, sier hærsjefen.

Hærsjefen er godt fornøyd med de nye artillerivognene. Foto: Mathias Ogre / TV 2

Kanonen på vognen har en rekkevidde på 40 kilometer, men hærsjefen varslet under overrekkelsen at de skal undersøke muligheten for å utvide rekkevidden ytterligere.

Tidligere har det finske forsvaret uttalt at de på sikt kan se for seg at vognen kan ha en rekkevidde på 90 kilometer.

Vognene veier 47 tonn, og har en topphastighet på i underkant av 70 kilometer i timen.

– Dette er det beste artilleriet som er. Det er derfor vi kjøpte det. Vi kunne velge. Så vi tok den beste vognen som leverte best på kostnader, sier Kristoffersen.

– Under budsjett og over krav

K9-vognene er utviklet av den koreanske Hanwha-fabrikken, og skal nå overleveres til Forsvarsmateriell, som skal gjennomføre flere grundige tester, før de etter planen overrekkes Hæren i september 2020.

Kontrakten til en verdi av 1,8 milliarder kroner ble undertegnet i desember 2017. Investeringen ble ifølge den danske agenten Mogens Mogensen, som representerer den koreanske våpenprodusenten, levert i rute og uten budsjettoverskridelser.

– Å være en del av prosjektet har vært grensesprengende. Det ble levert i tide, under budsjett og over krav, opplyser Mogensen til TV 2.