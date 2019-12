Rashford-dobbel sørget for Mourinhos første nederlag

– De kunne hatt både tre og fire «goaler» etter en snau halvtime, uttalte Øyvind Alsaker om Manchester United allerede da 28 minutter var spilt.

Kunststykke fra Alli gav 1-1

Dessverre for vertene var den neste nettkjenningen imidlertid i det motsatte målet på Old Trafford, og det via et realt kunststykke fra Tottenhams formspiller nummer én. David de Gea reddet først med beina etter Serge Auriers forsøk fra skrått hold, men ballen gikk rett til værs og havnet så i beina på Dele Alli. Han vippet den med seg over United-forsvarerne Fred og Ashley Young med en lekker chip, for så å dunke 1-1 i nettet på halv volley.

– Det er nesten et kunstverk av Dele Alli. Hvordan han tar med seg ballen og hvordan han setter den i kassen, er bare å se og nyte. Det er en prestasjon fra øverste hylle, uttalte ekspertkommentator Semb.

Scoringen var Allis fjerde på fire kamper siden José Mourinho overtok klubben etter Mauricio Pochettino for to uker siden, og den vakreste til nå.

– Det er fantastisk gjort. Fokuset på ballen og den lille touchen som tar med seg kulen over to United-spillere, levde Alsaker seg inn da reprisene rullet.

Thorstvedt: – Unik scoring

VAR-dommerne undersøkte deretter scoringen fordi reprisene viste at det kunne se ut som om ballen gikk via Allis arm eller skulder på sin vei etter chippen og før han satte den i nettet, men et drøyt halvminutts venting senere kunne bortefansen juble for 1-1. Dommerne fant ikke grunnlag for å dømme, scoringen ble stående, og dermed var det også uavgjort halvveis.

I TV 2-studio halvveis ble det ny hyllest av både scoringen og den gjenfødte Dele Alli, som ser ut til å ha lagt skadeproblemene bak seg og fått en ny giv etter managerbyttet.

– Det å klare å være så myk i medtaket, samtidig som du står og bryter mot en forsvarer, og så kontrollert med bredsiden, er bare praktfullt gjort, sa Petter Myhre.

– Det kommer ikke til å fortsette på denne måten, for sånne kunstverk som det haler du ikke opp av hatten hver gang. Det er et unikt mål. Det er så bra gjort. Men med disse greiene, så kommer det selvtillit. Hele pakken Dele Alli er en helt annen enn det vi så bare for noen få måneder siden, sa Erik Thorstvedt.

Rashford matchvinner fra straffemerket

Allerede ett minutt etter hvilen var imidlertid United tilbake i førersetet. Marcus Rashford satte fart på og passerte Spurs' høyreside av Serge Aurier og Moussa Sissoko, før sistnevnte løpte ham ned bakfra og måtte se Paul Tierney peke på straffemerket.

– Det er klønete. Veldig klønete. Det er livsfarlig å ta de sjansene der på innsiden av 16-meteren når du er på etterskudd. Da er det bedre å slippe ham fram, kommenterte Semb.

Fra ellevemeteren var Rashford iskald, og trillet 2-1 i nettet på sikkert vis. Dermed var hjemmelaget igjen i føringen, og i en langt ifra like fartsfylt 2. omgang på Old Trafford, klarte aldri Spurs å svare.

– Kampens gigant, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb om Rashfords prestasjon denne onsdagskvelden.

Dermed fortsatte den sterke rekken til Manchester United mot lagene som det er forventet at vil være i toppen av Premier League.

– Det er en ufattelig viktig skalp for Ole Gunnar Solskjær, sa Alsaker snaut ti minutter før kampslutt.

Både Sheffield United og Arsenal har muligheten til å passere Solskjærs mannskap torsdag, men de røde djevlene klatrer uansett til en foreløpig 6. plass på Premier League-tabellen. Åtte poeng skiller opp til Chelsea, som innehar den forgjettede 4. plassen pr. dags dato.