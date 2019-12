Onsdag formiddag satte Hvas norsk rekord på 100 meter butterfly i forsøket. Tiden ble 49,88.

Onsdag kveld vant han sitt semifinaleheat, med en tid bare tre hundredeler bak rekorden.

Supertalentet er kjæreste med Ingeborg Vassbakk Løyning. Hun skulle ikke være noe dårligere.

Tidligere på dagen svømte hun inn til norsk rekord på 100 meter rygg med tiden 58,17. På kvelden imponerte hun stort i semifinalen. Løyning slo inn på 57,84, og ble med det klar for finale.

– Det er helt fantastisk. Vi er en stor gjeng, og jeg og Ingeborg er fra samme klubb. Det er veldig kult. Jeg er glad for at vi kan heve nivået sammen, sier Hvas til TV 2.

– Dere er ikke bare fra samme klubb, dere er litt tettere enn det?

– Vi er kanskje kjærester, men det er en annen ting, svarer Hvas og ler.

– Veldig inspirerende

Kjæresten slo sin egen norske rekord like før Hvas hoppet i bassenget for å svømme semifinale. 19-åringen legger ikke skjul på at det ga ekstra motivasjon.

– Det er veldig inspirerende. Jeg ser at hun kliner til i semifinalen, og det gir meg selvtillit òg, slår 19-åringen fast.

Å sette nasjonal rekord i et internasjonalt mesterskap betyr dessuten litt penger inn på konto for kjæresteparet.

– I internasjonale mesterskap tror jeg det er 5000 kroner per norske rekord. Da er det deilig å perse både i forsøk og semi, gliser Løyning.

– Storgutta sparer seg

Hun tok seg videre til finale på tid. Den svømmes torsdag, men Løyning gjør sitt for å dysse ned forventningene.

– Jeg tror det er ganske langt opp til medalje akkurat der jeg er nå. Men du skal aldri si aldri, det handler om å bli litt bedre hver gang, slår hun fast.

Hvas seiler på sin side opp som en av favorittene etter å ha hatt beste tid i både forsøk og semifinale. Han tror imidlertid at han må senke den norske rekorden ytterligere dersom det skal bli norsk gull.

– Noen av storgutta sparer seg litt. Jeg liker å tenke at jeg er underdog. Jeg tipper et jeg må ned et par tideler for å kjempe om gullmedaljen.

PS! Henrik Christiansen svømte finale på 400 meter fri onsdag. 23-åringen skuffet, og måtte ta til takke med en sjetteplass.