Få dager før årets fredspris deles ut i Oslo rådhus er flere av representantene på Stortinget i gang med å tenke på hvem som bør få prisen neste år.

Skal sikre freden

Wiborg mener han nominerer en kandidat som burde være selvskreven kandidat til å motta fredsprisen.

– Jeg mener at NATO gjennom sin tilstedeværelse og eksistens har vist tydelig at vi har unngått store konflikter. NATO har også noen ganger deltatt i krig og konflikter, men det har vært nødvendig for å gjenskape fred, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

Samtidig som NATO er samlet til toppmøte i London nominerer han forsvarsalliansen som kandidat til fredsprisen for 2020.

– Hele eksistensen til NATO handler om å sikre freden. Man ser hvordan vi klarte å unngå at den kalde krigen gikk til en direkte varm krig og det i seg selv viser at NATO er berettiget til den. Og som tidligere fredsprisvinnere selv har vært tydelige på: Noen ganger er vi avhengig av væpnet konflikt for å skape fred, sier Wiborg til TV 2.

Kontroversiell

Frp-toppen innrømmer at hans kandidat til å få fredsprisen kan være kontroversiell, særlig blant enkelte på venstresiden i norsk politikk.

– Det kan godt hende at noen reagerer. Det er ingen hemmelighet at deler av venstresiden er motstandere av norsk medlemskap i NATO. Men jeg mener at NATO er det som har bidratt og fortsatt bidrar til Norges sikkerhet. Vi kan ikke forsvare oss alene og vi ser resultatet. NATO har klart å unngå at medlemslandene har blitt angrepet i stor skala, sier Wiborg.

Han har selv flere ganger vært kritisk til hvem som har fått den prestisjetunge prisen.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har vært veldig kritisk til noen av tildelingene, alt fra Yassir Arafat til miljøvernere. Det mener jeg ikke er i tråd med Alfred Nobels testamente. Men her har vi en organisasjon som bidrar til fred og stabilitet gjennom kun sin eksistens. Det har den gjort i 70 år. Da mener jeg det kan være en verdig vinner av Nobels fredspris neste år.

Delt ut 100 ganger

Tirsdag skal Nobels fredspris deles ut til årets vinner, den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed.

Stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og medlemmer av andre nasjoners nasjonalforsamlinger er blant dem som kan foreslå kandidater til fredsprisen, sammen med blant annet tidligere prisvinnere.

Siden 1901 er Nobels fredspris delt ut 100 ganger, til 130 mottakere: 90 menn, 17 kvinner og 24 organisasjoner.

Foran årets utdeling var det registrert 301 kandidater. Den foreløpige rekorden ble satt i 2016 med 376 kandidater. Hvem som nominerer, og blir nominert, til Nobels fredspris er hemmelig i 50 år, dersom de ikke selv går ut med det.