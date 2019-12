– Det de gjør er en veldig dårlig ting for landet vårt. Det er en vits, sa Trump da han onsdag ble spurt om rapporten som etterretningskomiteen i Representantenes hus la fram dagen før.

Trump mener også det er en «skam» at justiskomiteen i Representantenes hus har begynt med høringer mens han har vært i London i forbindelse med NATO-toppmøtet.

Demokratene er i flertall i Representantenes hus, og etterretningskomiteen konkluderte med at det finnes et stort antall bevis for at Trump misbrukte presidentembetet da han i sommer ba Ukrainas president etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter.

«Overveldende beviser»

Rapporten ble lagt frem tirsdag. I den står det blant annet at bevisene for at den amerikanske presidenten har misbrukt sitt embete, er «overveldende».

«Riksrettsgranskningen har funnet at president Trump personlig og gjennom agenter innenfor og utenfor amerikanske myndigheter, krevde innblanding av en utenlandsk regjering, Ukraina, for å gagne sitt gjenvalg», heter det blant annet.

Rapporten trekker også frem at det er «overveldende» beviser for at den amerikanske presidenten har jobbet for å forhindre Kongressens arbeid med etterforskningen.

– Null bevis

Det hvite hus var tirsdag raskt ute med å kommentere rapporten.

– Idet den ensidige farseprosessen avsluttes, har komitéleder Adam Schiff og demokratene mislyktes fullstendig med å finne noen som helst bevis for at president Trump har gjort noe galt, sa presidentens talskvinne Stephanie Grisham i en uttalelse.