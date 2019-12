Det bekrefter kommunikasjonssjef i Norges friidrettsforbund, Knut Skeie Solberg, til TV 2.

Ingebrigtsen-brødrene er for tiden på treningsleir i Flagstaff, Arizona.

Det har lenge vært usikkert hvorvidt Filip og Jakob ville stille til start i EM i terrengløp i Lisboa, men nå har altså Sandnes-guttene bestemt seg.

– Når gutta bestemmer seg for å gjøre et slikt stunt handler det om å finne et reiseopplegg fra USA til Portugal som er så smooth som overhodet mulig. Nå er det i boks, og Filip og Jakob slutter seg til en slagkraftig norsk tropp i Lisboa i løpet av helgen, sier Solberg.

Mandag ble det klart at langrennsløper Didrik Tønseth også stiller til start i Lisboa, etter mye om og men med langrennsledelsen.

I tillegg løper Per Svela og Ådne Andersen i seniorklassen for menn.

Saken oppdateres!