Ekspedisjonsleder: – At de når frem i kveld, er optimistisk

Nordmannen Børge Ousland og sørafrikanske Mike Horn var på vei tvers over Polhavet fra Alaska til Svalbard da de møtte på utfordringer.

Da skipet Lance, som skulle møte polfarerne, satte seg fast i isen ble det besluttet å sende inn Aleksander Gamme og Bengt Rotmo. Etter planen skal de møte Ousland og Horn i løpet av kvelden.

Det tror ekspedisjonsleder Lars Ebbesen er optimistisk.

– At de møtes i kveld, er optimistisk, men målet er at de skal møtes. De som kommer sydfra har også hatt problemer med et isfelt som har gått i oppløsning, sier han til TV 2.

Tøff natt

Gamme og Rotmo var i formiddag 43 kilometer fra Ousland og Horn. Planen er at de skal gå mot hverandre, og møtes på halvveien. Ebbesen forteller at det har vært flere forsinkelser det siste døgnet.

– Siste oppdatering er så dramatisk at Ousland og Horn har våknet etter en hvil, forteller Ebbesen med et glimt i øyet.

Selv om siste oppdatering ikke er den mest oppsiktsvekkende, presiserer Ebbesen at det har vært en tøff natt for polfarerne.

– De har hatt en veldig tøff natt siden de gikk på et råksystem. De tok lang tid å komme seg ut av dette før de gikk en god etappe, og nå har de sovet en stund, forteller han.

– En enorm prestasjon

Erling Kagge, eventyrer, forlegger og advokat, har tidligere vært på Polekspedisjon med Ousland. Han presiserer hvilken enorm prestasjon det er å krysse Polhavet.

– De har det tøft, det er en enorm prestasjon å krysse hele Polhavet. De to tøffeste tingene er å stå opp om morgenen og det andre er å sette den ene beinet foran det andre, sier Kagge

OPTIMISTISK: Erling Kagge har troen på at ekspedisjonen blir en stor suksess. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Likevel er han optimistisk.

– Jeg er optimistisk og tror dette går bra og at ekspedisjonen blir en stor suksess. Børge er supersterk, også mellom ørene. Likevel er mitt inntrykk at han er sliten nå, sier han.

Han tror ikke polfarerne frykter for eget liv.

– Jeg tror ikke de er redde for livene sine, men de har nok vært engstelige. Jeg tror ikke de prater så mye sammen. Det er ikke så mye å prate om. Jeg tror de går sørover, rett og slett, sier Kagge.

Kunne ikke gjort noe annerledes

Frode Iversen, redningsleder i Hovedredningssentralen, sier at de per nå ikke er i beredskap med tanke på den pågående operasjonen.

– Beredskap er litt drøyt å si. Vi har lagt litt planer om det skulle gå lenger, og denne operasjonen skulle gå over til å bli en redningsaksjon, forteller Iversen.