Desember betyr julebordstid – og med det festligheter som gjerne innebærer mye av både god mat og alkohol.

Da er det også ekstra viktig å tenke gjennom når det er forsvarlig å kjøre bil dagen etter.

Kolliderer du i ruspåvirket tilstand, kan du ende opp med erstatningskrav på flere millioner kroner.

Likevel svarer én av tre at de tror de har kjørt med promille. Altfor mange tar sjanser med alkohol og bilkjøring, mener forsikringsselskapet Gjensidige og Trafikksikkerhetsforeningen.

I undersøkelsen Ipsos har gjennomført for Gjensidige, svarer også 11 prosent av bilistene at de «av og til» drikker alkohol noen timer før bilkjøring, og beregner når de er under promillegrensen.

Advarer mot dagen derpå

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll, advarer mot å stole på regneferdighetene.

Arne Voll er kommunikasjonsssjef i Gjensidige.

– Drikker du alkohol, lar du bilen stå. Må du kjøre hjem, holder du deg til alkoholfri drikke. Så enkelt er det, sier Voll.

Han advarer også mot «dagen derpå» fella.

Legg inn god margin før du skal kjøre bil etter en fest, råder han, og får støtte av Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Kan få fatale konsekvenser

– Rus og bilkjøring går ikke sammen. Du blir mer ukonsentrert og får en dårligere evne til å tolke inntrykk, selv ved ganske lav promille. Koordinasjonen din blir dårligere, avstandsbedømmingen blir svekket og reaksjonsevnen tregere. Det kan få fatale konsekvenser for deg selv og de du møter i trafikken, sier Geirr.

Kolliderer du etter å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand, kan de økonomiske og menneskelige konsekvensene bli store. Ikke bare for dem du eventuelt måtte skade, men også for deg selv.

Politiet får stadig bedre hjelpemidler for å kunne avdekke ruskjøring. Langt fra alt handler her om alkohol. Foto: Scanpix

Årsak til halvparten av dødsulykkene

– Er årsaken promillekjøring, vil du normalt ikke få erstatning fra forsikringsselskapet. I tillegg får du et erstatningskrav for alle skadene du har påført andre, både personskader og materielle skader. Er det alvorlige personskader snakker vi fort millionbeløp. I verste fall ender du som gjeldsslave for resten av livet, sier Voll.

Undersøkelsen viser at menn er mer tilbøyelige til å drikke alkohol og regne seg frem til når de er kjørbare, og at det er over dobbelt så mange menn som kvinner som tror de kan ha kjørt i påvirket tilstand.

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge viser data fra Folkehelseinstituttet.

To av hundre er påvirket

Tall fra UPs kontrollvirksomhet bekrefter at mange kjører i ruspåvirket tilstand.

– Våre veikantundersøkelser forteller at to av hundre kjører i påvirket tilstand. Den minste andelen av dette er faktisk alkohol over 0,2 promille, som står for 0,2 prosent av alle bilførere. Illegale stoffer over de fastsatte grenseverdiene oppdager vi hos 0,7 prosent, og påvirkning som følge av medisin bruk utgjør 1,1 prosent. Ingen tvil uansett om at altfor mange kjører når de ikke burde ha gjort det. Det er derfor mer enn nok å ta tak i for oss, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

