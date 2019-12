Frankrikes president Emmanuel Macron sendte sjokkbølger igjennom NATO med sitt utspill i et intervju med nyhetsmagasinet Economist om at alliansen er på vei til å bli «hjernedød».

Bakteppet var at andre allierte ikke ble konsultert da USA trakk seg ut av Nord-Syria og på den måten ryddet vei for Tyrkias militæroffensiv i området.

Nå har NATOs ledere bestemt seg for å svare på utfordringen ved å utpeke generalsekretær Jens Stoltenberg som alliansens «vise mann».

– Vi er i dag blitt enige om å ta initiativ til en refleksjonsprosess under mitt lederskap for ytterligere å styrke NATOs politiske dimensjon, sa Stoltenberg da han møtte pressen etter NATOs toppmøte i London onsdag.

I slutterklæringen fra toppmøtet inviteres Stoltenberg til å legge fram et forslag til NATOs utenriksministre om hvordan en slik refleksjonsprosess skal gjennomføres. Andre eksperter kan også bli trukket inn i arbeidet.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det spesielt blir viktig å få på plass bedre rutiner for politiske konsultasjoner.

– Jeg tror dette kan bidra til å modne tanken om at det er viktig å snakke med andre land, sier Solberg til NTB.

Klappet for seg selv

Det ble et godt toppmøte for NATO utenfor London, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. Møtet ble avsluttet med applaus.

– Vi har markert jubileet for alliansen, som har garantert fred og sikkerhet for alle medlemmene i 70 år. Vi har også sett fremover, sa Stoltenberg da møtet var over.

Alle statslederne på møtet var enige om at de står sammen – én for alle, alle for én.

– Vi forplikter oss fullt og helt til artikkel 5 om kollektivt forsvar, sa Stoltenberg.

Blant vedtakene på onsdagens korte toppmøtet var økt beredskap med fullføringen av det såkalte 4x30-initiativet: 30 bataljoner, 30 marinefartøy og 30 flyskvadroner som skal være klare til innsats innen 30 dager.

Alle medlemslandene er også enig om reviderte forsvarsplaner for Baltikum og Polen.



Det var sådd tvil om disse etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å blokkere denne saken med mindre NATO stilte seg bak landets kamp mot kurdiske grupper i Syria.

