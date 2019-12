Karamellpudding til 6 personer

2 dl sukker til glasering av formen

1 vaniljestang

6 dl melk

2 dl kremfløte

5 ss sukker

1 vaniljestang

6 egg

Tips: Melken, eller deler av melken, kan erstattes med vikingmelk for de som ønsker det.

Slik gjør du det

Ha 2 dl sukker i avlang form (ca 1 ½ l) og sett den på en middelsvarm kokeplate. Bruke gryteklut! Varm til sukkeret smelter til karamell. Drei formen av og til slik at bunnen blir jevnt glasert og eventuelt litt opp på kantene. Har du induksjonskokeplate, kan du smelte sukkeret i en tykkbunnet liten kasserolle og hell/fordel i formen.

Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut frøene. Ha det i en kasserolle sammen med melk, fløte og sukker. Kok opp (til det kommer én boble). Trekk kasserollen til side og avkjøl i 15-20 minutter til romtemperatur.

WENCHES JULEKALENDER: I førjulstiden skal Wenche gi oss tips, som kan gjøre juleforberedelsene litt enklere. Foto: Mastiff

Pisk egg lett sammen, ikke for mye da vil det lett bli luftbobler i karamellpuddingen. Rør den avkjølte/romtempererte melk/fløteblandingen inn i eggene. Sil blandingen over i den glaserte formen. La formen stå i 5-10 minutter, før den stekes i vannbad (røren «setter» seg og hindrer luftbobler).

Sett formen i et vannbad med kokende vann (halvveis opp på formen). Stek i varm stekeovn på 125 grader i cirka 1 ¾-2 timer. Mot slutten av steketiden kan du kjenne med baksiden av en vætet skje om overflaten er fast, men puddingen «løs» under. Det vil si at den har «satt seg».

Ta formen ut av vannbadet. Avkjøl i puddingen i formen i romtemperatur før den dekkes til og settes kaldt til neste dag.

Servering

Om nødvendig, kan du løsne karamellpudding med en spiss/tynn kniv langs kanten på formen. Hvelv på et fat med kant, slik at karamellsausen ikke renner vekk.

Server med «myk» pisket krem, eventuelt smak til kremen med av karamellsausen.

Tips: Karamellpuddingen bør lages dagen før servering for at den skal «modne/sette seg» før servering. Settes kaldt i kjøleskap. Karamellpudding holder seg godt i kjøleskapet 3-4 dager.