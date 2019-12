Meglerens beste råd til unge som vil inn på boligmarkedet

Å komme seg inn på boligmarkedet skal være en av de smarteste investeringene man kan gjøre som ung. Men det er enklere sagt enn gjort for mange.

Tall fra Finanstilsynet viser at førstegangskjøpere og yngre låntakere har høyest gjeld i forhold til inntekt.

Eiendomsmegler Karianne Amlie mener derimot at det nødvendigvis ikke trenger å være så vanskelig som mange tror, hvis man gjør noen smarte grep.

Her er meglerens beste råd til førstegangskjøpere.

Vær mindre kresen

Mens «alle» helst vil bo i de mest populære områdene, foreslår megleren at man bør kjøpe litt lengre unna, hvor man kan se for seg å bo i en periode, for så å forhåpentligvis tjene litt på et salg.

– Jeg kjenner en jente som, i stedet for å bo på Grünerløkka, flyttet til Kalbakken (ca. 20 minutter utenfor Oslo sentrum, journ.anm.) og kjøpte seg ettromsleilighet der. Hun flyttet kjøkkenet ut i stua og bygde den om til en «toroms», hvor hun bodde i tre år og tjente en halv million kroner på det. Hun fikk da en halv million der som hun kunne investere i en treromsleilighet og flytte nærmere der hun primært ville bo, sier Amlie til TV 2 og presiserer:

– Jeg tenker at man må prøve å komme seg inn på markedet uten å være så fryktelig kresen på akkurat hvor man vil bo.

Minst tre år

Samtidig får boligkjøpere gjerne tips om at man bør bo lengre på samme sted før man selger, noe Amlie også er enig i.

– Man bør i alle fall sitte på boligen kanskje i tre år. Alt avhenger, men du skal tåle litt svingninger (i markedet, journ.anm), sier hun.

Megleren forklarer at det for tiden er mange folk på visningene i Oslo-området, men at markedet har vært rolig fordi folk har vært mer sparsommelige med budene sine. Hun nevner også at selv om markedet for tiden er relativt stabilt, må man alltid regne med at det kan gå litt opp og ned.

Kjøp med en venn

Mens noen er mer privilegerte ved at de kan få støtte hjemmefra, eller har foreldre som kan stille som kausjonister, har Amlie et råd til de som ikke har denne muligheten og som står mer alene i situasjonen.

– La oss si du får låne to og en halv million i banken, for det får ganske mange, men da har man ikke råd til å kjøpe noe i storbyene kanskje. Så hvorfor ikke kanskje kjøpe med en venn? Da har man kanskje 2,5 million hver, slik at man kan kjøpe for fem millioner, foreslår megleren og legger til:

– Da kan man sammen bygge egenkapital så lenge man har noen gode kontrakter til grunn og så kan man jo selge igjen etter kanskje tre-fire år. Da har man kanskje med seg 3-400.000 kr i egenkapital for å kjøpe sin egen bolig til slutt.