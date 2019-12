For noen er det å kjøpe nybil mer en byrde enn det er glede og moro. For andre er selve kjøpet en viktig del av opplevelsen.

Broom er i Guangzhou, en av de viktigste storbyene i Kina, selv om det «bare» bor 13 millioner mennesker her.

Dette er også en viktig bilby, spesielt for premiumprodusentene – som stadig tar større markedsandeler i Kina.

Og salget er ikke akkurat rent lite. Hvert år selges det drøyt 28 millioner (!) nybiler i Kina.

178 ansatte

Blant de som selger godt i premium-segmentet er Lexus.

Nå skal vi besøke én av de største Lexus-forhandlerne i Guangzhou, og dermed også en av de viktigste forhandlerne i Kina.

Og bare for å sette ting litt i perspektiv: Hjemme i Norge, solgte Lexus rundt 900 biler i hele 2018. Hos den ene butikken vi besøker (av totalt 215 offisielle Lexus-forhandlere i Kina) var samme tall 1.764 biler.

Det er ikke vanskelig å skjønne at vi har kommet til rett sted. Flere hundre meter før vi ankommer hovedinngangen, kjører vi forbi en gigantisk parkeringsplass, med hundrevis av nye Lexus-modeller stående. Flere er halvveis dekket til med plast.

På vei inn i butikken blir vi møtt av en liten tropp ansatte som gir oss en varm og samtidig litt brutal velkomst. (De hilser høyt i Kina…)

Antrekket er så pent at selv Petter Stordalen på en god dag bør skamme seg, og vi skjønner fort at det virkelig jobber mange mennesker her. Faktisk er det 178 ansatte, bare hos denne ene forhandleren.

Kompakt-SUVen UX er den fjerde mest solgte Lexus-modellen i Kina.

Kunderestaurant

Blant dem jobber kun 20 med salg. Så hva i huleste driver de 158 andre med? Akkurat det er heller ikke vanskelig å skjønne – etter en kort visitt hos den mildt sagt eksklusive forhandleren.

De hvite flisene på gulvet er blanke som speil, absolutt alle går i dress – og dette er visst bare begynnelsen.

Hver eneste overlevering blir feiret med blomster, gaver og en personlig hilsen.

Det er ikke ofte vi besøker en bilbutikk, hvor bilene faktisk kommer i annen rekke. Her er det ingen tvil om at Lexus leverer en kundeopplevelse- og reise på toppnivå.

For det første har forhandleren en egen kunderestaurant. Her sitter man og nyter et bedre måltid, mens man konfigurerer en ny drømmebil.

Blir du fysen på te (de er fryktelig glade i te i Kina) – har Lexus-forhandleren en egen ansatt som lager den til deg.

Her plukker du ut urtene selv, så svinger damen seg rundt og serverer en tekopp med lidenskap vi aldri har sett maken til. Antagelig er kinesiske smaksløker langt mer følsomme enn hos oss nordboere, for teen smakte virkelig ingenting…

Velkommen til te-avdelingen. Denne damen jobber rett og slett med å servere kundene te...

Alt for kunden

Lexus legger absolutt alt til rette for at kundene skal føle seg som hjemme hos sin «lokale» forhandler.

Har du med deg din nyfødte, finner du naturligvis et eget stellerom. Er svigerfar med for å gi «velmente råd», plasserer du han i massasjeavdelingen. Da er du garantert fri for mas et par timer…

Joda, de har biler her også. I fjor solgte denne forhandleren nesten dobbelt så mange biler som totalsalget i Norge.

Store deler av annen etasje, er forbeholdt en eksklusiv lounge. Her kan du slappe av med en film i dype skinnstoler, mens du venter på overlevering av din nye bil. Mest sannsynlig en Lexus ES, som er den desidert mest solgte Lexus-modellen i Kina.

Hva er vel ikke bedre enn litt grundig massasje, mens man venter på ny bil?

Etter en imponerende omvisning, er det bare å ta av seg hatten – for makan til kundebehandling har vi ikke sett tidligere. I alle fall ikke hos en bilforhandler – som i dette tilfellet minner mer om et luksushotell.

Og det er nettopp kundereisen Lexus skal skille seg ut fra konkurrerende merker.

Å kjøpe en ny Lexus, handler om mer enn bare bilen i seg selv. Det er totalopplevelsen, både i forkant og etter kjøpet som er nøkkelen til suksess.

Hvor avgjørende denne tekoppen er, kan sikkert diskuteres. Men FOR en opplevelse de velstående kineserne blir servert.

