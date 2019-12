Den avdøde kvinnen, som er mor til de tre barna som ble funnet livløse i vannet ved Tromsøya mandag ettermiddag, har fått oppnevnt forsvarer.

Dette opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding.

– Jeg har akkurat fått oversendt det som er av dokumenter, sier kvinnens forsvarer, Tore Pedersen, til TV 2.

Kvinnen ble selv funnet livløs i vannet, og ble senere erklært død på sykehus. Hun er siktet for drap og drapsforsøk.

I tillegg til kvinnen er hennes eldste datter, en jente på syv år, død etter hendelsen. De avdøde vil bli obdusert onsdag og fredag.

De to andre barna er kritisk og livstruende skadd.

– Videre har jeg forståelse for at politiet må sette alle ressurser inn på det som skjer, fortsetter forsvareren.

– Vil bli henlagt

Han forteller at han er i ferd med å sette seg inn i saken, og at den kan komme til å bli henlagt.

– Så fremt resultatet er i samsvar med siktelsen, så vil saken måtte henlegges når den siktede er død, sier han.

I tillegg vil forsvareren bli sentral dersom det kommer et erstatningkrav fra barna eller barnefaren.

– Det er bistandsadvokaten som må initiere erstatning, forklarer Pedersen.

– Alle har interesse av å få saken best mulig opplyst, legger han til.

– Berører hele Tromsø-samfunnet

Familien på fem kommer opprinnelig fra Sudan, og de bodde sammen i en bolig i Tromsø. Faren er i jobb, moren var tilknyttet et introduksjonsprogram i kommunen og barna gikk på skole og i barnehage. De skal ikke ha hatt noen øvrig familie i byen.

– Dette er en familie som for kort tid siden kom til Norge, han i 2015 og hun i 2017. Det å trygge han på arbeidet som de offentlige myndighetene gjør blir viktig fremover, sa bistandsadvokat Erik Ringberg, som representerer faren og de to barna, til TV 2 onsdag morgen.

Faren til de to barna dro tirsdag til Oslo for å være sammen med barna, som er innlagt på Rikshospitalet.

Bistandsadvokaten forteller at lokalsamfunnet i Tromsø slår ring om familien.

– Dette er en sak som har berørt og berører hele tromsøsamfunnet. Vi slår ring om denne familien, og alle stiller seg spørsmålet om hvordan en slik tragedie kunne skje her i Tromsø, legger han til.

Observerte barnevogn

Det var klokka 17.28 mandag at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet rykket ut og fant en kvinne og tre jenter livløse i sjøen.