For Sigrid Heien Hansen og resten av lagene i Toppserien skal et nytt treningsverktøy innføres. Gjennom VR-briller skal orienteringsevnen på banen forbedres.

Heien Hansen peker på at treningsmengden av persepsjon og orientering kan være begrenset i vanlig spill, og at VR-brillene kan hjelpe spillerne i utviklingen.

– Hvis klubbene er flinke til å ta det i bruk og spillerne er motiverte til det, så tror jeg at det absolutt kommer til å heve nivået i Toppserien.

Ønsker å skape bedre fotballspillere

Gründer og styreleder i Be Your Best, Odd Skarheim, har utviklet verktøyet for fotballspillere som er bygd på forskning av hva de beste fotballspillerne i verden gjør på banen.

– Dette handler om trening på persepsjon. Evnen til å orientere seg, få med seg hva som skjer rundt og ta optimale beslutninger basert på treningen.

Slik ser det ut inne i VR-brillene.

Med økonomisk støtte gjennom en sponsoravtale, får hvert lag i Toppserien to VR-briller til disposisjon. Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, mener at innføringen av verktøyet i hele ligaen er viktig for å kunne matche nivået med andre ligaer i Europa.

– Målet vårt er å skape enda bedre fotballspillere. Vi ser jo at vi ikke har hatt verktøy til å kunne trene på orientering og persepsjon sammenlignet med det vi kan nå. Derfor så tenker vi at i løpet av ganske kort tid vil se sportslige resultater av det her.

Heien Hansen fikk prøve ut VR-brillene for første gang og var imponert over hvor likt det var virkeligheten.

– Det var ekstremt kult. I begynnelsen var det veldig uvant, men det er ekstremt spennende å se hvordan det er mulig. Jeg gleder meg veldig til å bruke dem framover.

– Det kan gjøre skadeperioden raskere

Martin Ødegaard tok i bruk dette verktøyet da han var ute med skade i fjor høst. Heien Hansen var selv ute med skade over lenger tid og tror VR-brillene kunne hjulpet henne med å komme tilbake på banen raskere.

– Hvis jeg kunne trent styrke, drevet med rehabilitering og hatt en time med det her, så tror jeg at jeg hadde brukt mye mindre tid på å komme i gang med orientering når jeg først kom tilbake på banen. Jeg tror det kan gjøre skadeperioden raskere.

– Dette er en type trening du kan gjøre uansett hvilken fysisk tilstand du er i og det er det som er så bra. Så det er en fantastisk anledning for spillere som er ute med skade å kunne benytte det systemet kanskje enda mer enn det de vil kunne gjøre når de er friske, sier Jørgensen.