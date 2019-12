Hanne Sigbjørnsen (30) er bedre kjent som «Tegnehanne».

Forfattereventyret hennes startet i 2010 gjennom bloggen tegnehanne.no.

Hun er kjent for å formidle korte, hverdagslige fortellinger via tegneseriestriper.

30-åringen fikk raskt en enorm fanskare både på bloggen og i sosiale medier, noe som gjorde at hun fikk en fast spalte i Aftenposten.

De siste årene har hun også gitt ut en rekke tegneseriebøker, samt laget illustrasjoner på bøker som «Gleden med skjeden».

Da hun onsdag ettermiddag skulle avsløre at hun ventet barn, gjorde hun det i kjent stil for sine nesten 65 000 følgere på Instagram.

Hun laget en tegneseriestripe, og forklarte hvordan hun og kjæresten hadde håndtert «sjokket» da gravidtesten var positiv.

– Dere har kanskje merket at jeg har vært litt fraværende her de siste månedene, og det er rett og slett fordi jeg ikke har følt meg klar for å dele ennå, skriver hun, og fortsetter:

– Vi er veldig glade og spente, sier hun, og røper at terminen er i juni.

Få minutter etter at nyheten ble sluppet, hadde hundrevis av både kjendiser og fans skrevet gratulasjoner til henne i kommentarfeltet.