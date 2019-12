Dette er verdens beste håndballspillere

19. Isabelle Gulldén, Sverige (5)

Er tilbake på banen etter fødsel, og nærmer seg formen igjen. En spiller med en utrolig vilje på banen. En spiller som er god til alt, men ikke veldig god til noe. Mangler kanskje ekstremferdigheter, men tar det igjen med en enorm drive og ønske om å score mål.

VILJESTERK: Estavana Polman (t.v.) er blitt Nederlands største stjerne etter at Nycke Groot ga seg på landslaget. Foto: Hendrik Schmidt

18. Estavana Polman, Nederland (18)

Nok en spiller med enorm vilje. En spiller som ofrer alt for å få ballen i mål. Polman har fått en litt ny rolle i Nederland etter at Nycke Groot takket nei til videre landslagsspill. Har vist at hun også duger i playmakerrollen.

17. Tjasa Stanko, Slovenia (40)

En utrolig spennende spiller, som har tatt ytterligere steg etter at hun forlot Krim for Podravka. Ikke den høyeste bakspilleren, men har stor kraft og spillforståelse. Spiller neppe mer enn en sesong i den kroatiske klubben. Storklubbene kommer til å stå klare når ettårskontrakten går ut ved sesongslutt.

16. Noemi Hafra, Ungarn (26)

Ungarns store fremtidshåp, som ble kåret til den beste unge spilleren i Champions League forrige sesong. Hadde da bare Linn Jørum Sulland foran seg på toppscorerlisten i turneringen. Var bare såvidt fylt 19 år da hun debuterte på det ungarske landslaget. Var sentral da Ungarn vant junior-VM i fjor.

15. Eduarda Amorim, Brasil (9)

Den brasilianske veteranen var kanskje verdens beste spiller før hun pådro seg en alvorlig kneskade. Amorim brukte noen år på å komme tilbake etter skaden, men har de to siste årene vist at hun er blant verdens mest komplette spillere.

14. Veronica Kristiansen, Norge (8)

I likhet med lagvenninnen Amorim i Györ, er Veronica Kristiansen en toveisspiller. Og jeg skulle kanskje belønnet det å være god i begge ender av banen mer. Kristiansen har slitt med skader denne sesongen, og faller derfor litt på listen. Men en spiller med potensial til å bli verdens aller beste.

BEST I VERDEN: Heidi Løke er fortsatt verdens beste linjespiller. Foto: Vidar Ruud

13. Heidi Løke, Norge (6)

Nærmer seg 37 år, men er fortsatt verdens klart beste linjespiller. Er også blitt betydelig bedre i forsvar de siste årene. Skyter like bra med begge hender. Det gir henne en god fordel når hun kan skyte selv om skuddarmen hennes blir låst ned. Det har aldri vært en linjespiller som har vært så dominerende som Løke.

12. Nerea Pena, Spania (36)

Byttet i sommer klubb og fikk Tor Odvar Moen og Bent Dahl som trenere i Siofok, bare det burde være nok til et solid hopp på denne rangeringen. Men det er hennes egne prestasjoner og et ekstremt godt håndballhode som sender henne opp 24 plasser. Har slitt en del med skader, men nå som hun er skadefri er hun blant de aller beste i verden.

11. Jovanka Radicevic, Montenegro (16)

Er verdens beste kantspiller i øyeblikket. En målmaskin av en annen verden, med en vinnerskalle få andre kan matche. Tre ganger kåret til Champions Leagues beste høyreving, senest forrige sesong. Så langt denne sesongen har hun scoret flest i Champions League.

10. Ana Gros, Slovenia (11)

En annen målmaskin. Høyrebacken har vært sørgelig alene på det slovenske landslaget de siste årene, men har nå fått selskap av Tjasa Stanko på høyt nivå. Uansett hvor hun spiller, så er Gros blant toppscorerne. Hardt satsende Brest prøver å bygge et lag rundt henne, og så langt i sesongen er det bare Radicevic som har scoret flere enn henne i turneringen.

9. Andrea Lekic, Serbia (10)

Ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2013. Da ledet hun Serbia til VM-finale på hjemmebane. Nå styrer hun angrepsspillet i CSM Bucuresti. En veldig spilleintelligent spiller, en klassisk playmaker av balkanskolen. Begynner å bli voksen, men er fortsatt blant verdens beste spillere.

FRANSK SJEF: Grace Zaadi er blitt den store sjefen i det franske landslaget. Foto: Attila Kisbenedek

8. Grace Zaadi, Frankrike (35)

«Highest climber». Har klatret 27 plasser fra i fjor. Trolig betyr det at hun var plassert for lavt den gangen. Har lenge vært en playmaker blant de aller beste, men er blitt flinkere til å se egne sjanser og da lager hun enda mer plass for spillerne rundt seg.

7. Nycke Groot, Nederland (4)

Kanskje den mest komplette spilleren i verden i øyeblikket. God i alle spillets faser, og den viktigste spilleren i Nederlands fremganger de siste årene. Nå har hun både gitt seg på landslaget og forlatt Györ for en litt roligere hverdag i danske Odense. Men fortsatt en spiller i verdensklasse.

6. Nora Mørk, Norge (2)

Skulle vært øverst på listen, men skader har ødelagt de to siste sesongene. Burde kanskje derfor ikke vært på listen i det hele tatt, men jeg tar nisseluen på og mener at Mørk vil holde verdensklasse når hun er tilbake, og da hører hun til på en liste over verdens beste spillere.

5. Estelle Nze Minko, Frankrike (23)

Hvis du slår opp på kraftpakke i leksikon så får du opp et bilde av Estelle Nze Minko. Er det en spiller som kan finte en overtråkk på en forsvarsspiller, så er det den franske bakspilleren. Gikk til Györ foran denne sesongen og har allerede fått en sentral rolle i storklubben.

4. Daria Dmitrieva, Russland (3)

Kanskje min favorittspiller. Har en fantastisk skuddteknikk og timing. En spiller som gjør veldig lite feil. Toveisspiller, som både kan spille sideback og være playmaker. I likhet med flere andre på listen så har hun fått ødelagt store deler av sesongen av skade. En avrevet akillessene har holdt henne ute siden august.

3. Cristina Neagu, Romania (1)

Toppet listen i fjor, og i form så er hun nok fortsatt verdens beste spiller. Pådro seg en korsbåndskade under EM i fjor. Er tilbake på banen, men ikke i sin beste form. Har likevel dominert stort for Romania i VM. Er fire ganger kåret til verdens beste spiller av det internasjonale håndballforbundet, og er en het kandidat til å være tidenes beste håndballspiller.

2. Anna Vjakhireva, Russland (7)

Er egentlig høyrehendt, men faren hennes mente det var større sjanser for å bli håndballspiller om hun skjøt med venstre. Hun trente seg derfor opp til å kunne skyte med «feil» hånd, og er nå verdens beste venstrehendte spiller. Var den store spilleren da Russland vant OL i 2016. Ble også kåret til EMs beste spiller i fjor.

BEST: Nå er Stine Bredal Oftedal verdens beste håndballspiller. Foto: Vidar Ruud

1. Stine Bredal Oftedal, Norge (12)

Greit, nå drar jeg kanskje nisseluen langt nedover ørene. Men Stine Bredal Oftedal har vært helt suveren denne sesongen. Med skader på en rekke sentrale spillere hos Györ, så har hun tatt ansvar og gått foran som lederen i et av verdens beste klubblag. Hun er ikke lenger bare en tilrettelegger, men er også blitt veldig målfarlig selv og er toppscorer for Györ både i hjemlig serie og i Champions League. Derfor mener jeg at hun i øyeblikket er verdens beste håndballspiller. Så kan en argumentere for at en spiller som stort sett bare spiller angrep ikke er komplett, og dermed ikke er best. Men for meg er den soleklart beste spilleren på det beste laget også den beste i verden. Og hun er også blitt bedre i forsvar.