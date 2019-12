Utfordringen hvor man skal løfte opp en stol fra en posisjon på 90 graders vinkel går viralt på nettet. Det er kanskje ikke så rart, ettersom det tilsynelatende er noe som kun det éne kjønn får til.

I de aller fleste tilfeller God morgen Norge har undersøkt, fikk jenter til øvelsen, mens gutter sliter hardt.

Testet idrettsstudenter

Studentene ved Norges Idrettshøyskole i Oslo tok utfordringen. Resultatet ble som antatt, og mens jentene påstår at det var «null stress», er gutta raskt frempå med forsøk på forklaringer.

– Det var litt vrient. Jeg skylder på at jeg er for sterk, rett og slett, sier én av de mannlige deltakerne til TV 2.

– Jeg tror det går på hvor store føtter du har. Jenter har jo ofte kortere føtter, så da kommer de nærmere veggen og det er lettere å reise seg opp, tror en annen.

Fysiker forklarer

Det verserer mange hypoteser verden over om hvorfor det er slik. Fysiker Andreas Wahl har en teori.

– Her er det veldig lett å tenke at det er kvinnekroppen og mannekroppen som er forskjellig. Det er noe vi veldig fort går til, at vi har muskler og fettet er fordelt på en annen måte, men jeg tror ikke det er det dette handler om, sier Wahl i programmet God morgen Norge.

Fysikeren tror i stedet problemet ligger i plassering av tyngdepunktet, og demonstrerer på sin egen kropp.

Se forklaringen i video her.

– Jeg tror det handler om at dine føtter er mindre enn mine, og da kommer du tettere på veggen, så du må ikke så langt ut. Du må ikke flytte tyngdepunktet ditt så mye fremover (at hun faller, journ.anm), forklarer fysikeren til programleder Desta Marie Beeder.

For menn tror han situasjonen dermed blir annerledes, ettersom de må lengre ut fra veggen og dermed «tippe» fremover for å få hodet i veggen. Det vil dermed være nærmest umulig å kunne reise seg igjen.

– Du kan ha en underkropp som går litt bakover og en overkropp som går litt fremover, og så har du fortsatt tyngdepunktet ditt over tærne dine, forklarer Wahl til Beeder og legger til at hvis tyngdepunktet kommer foran tærne, så faller man.